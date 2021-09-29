Підробка COVID-сертифікатів: МОЗ пропонує відсторонювати керівництво лікарень за фальсифікацію

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“МОЗ зі свого боку ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляють свідоцтва про проведення вакцинації. Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, із проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства, до встановлення причетності самих керівників до діянь, які вчиняють їхні підлеглі”, — розповів Ляшко.

Деталі

За його словами, керівники мають також нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхній лікарні.

“В разі повторного порушення Міністерство охороним здоров’я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я України”, — сказав Ляшко.

Доповнення

В Офісі Президента радилися, як боротись з фіктивними COVID-сертифікатами. Хочуть притягувати до відповідальності головних лікарів медзакладів та турагенції, а від Кабміну чекають комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.

Тим часом Кабінет міністрів підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.