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Подделка COVID-сертификатов: Минздрав предлагает отстранять руководство больниц за фальсификацию

Киев  •  УНН

 • 19156 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Минздрав со своей стороны будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы официально будем направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия, до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные", - рассказал Ляшко.

Детали

По его словам, руководители должны также нести персональную ответственность за то, что происходит в их больнице.

"В случае повторного нарушения Министерство здравоохранения инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины", - сказал Ляшко.

Дополнение

В Офисе Президента советовались, как бороться с фиктивными COVID-сертификатами. Хотят привлекать к ответственности главных врачей медучреждений и турагентства, а от Кабмина ждут комплекса мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Между тем Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

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