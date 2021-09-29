Подделка COVID-сертификатов: Минздрав предлагает отстранять руководство больниц за фальсификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство здравоохранения будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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"Минздрав со своей стороны будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы официально будем направлять представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия, до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные", - рассказал Ляшко.
Детали
По его словам, руководители должны также нести персональную ответственность за то, что происходит в их больнице.
"В случае повторного нарушения Министерство здравоохранения инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины", - сказал Ляшко.
Дополнение
В Офисе Президента советовались, как бороться с фиктивными COVID-сертификатами. Хотят привлекать к ответственности главных врачей медучреждений и турагентства, а от Кабмина ждут комплекса мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19.
Между тем Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.