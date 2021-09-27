У Зеленського радились, як боротись з фіктивними COVID-сертифікатами: кого і як хочуть карати

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За інформацією Офісу, на нараді у президента обговорили боротьбу з фіктивними COVID-сертифікатами, перебіг вакцинації, зокрема серед працівників державних органів та педагогів.

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"Кабінет міністрів України має запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, за даними Офісу, головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, та туристичні агенції, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності.

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Нагадаємо

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.

Крім того, на урядовій нараді обговорили протидію підробці документів, які засвідчують вакцинацію та відсутність захворювання на COVID-19. Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів про результати перевірки щодо підроблення ковід-документів за тиждень. Так, було проведено 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. З них 2 обшуки в медичних закладах, та 2 — у туристичних агенціях. Було задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і семи посередників у шести регіонах країни. Вилучено 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, 107 ПЛР-тестів і заблоковано 1 телеграм-канал, яким займався розповсюдженням таких документів.

Прем’єр-міністр дав завдання МВС та МОЗ спільно з СБУ продовжити роботу щодо викриття осіб та веб-ресурсів, які займаються виготовленням та розповсюдженням підроблених документів та шкодять здоров’ю українців.