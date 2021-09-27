Псевдовакцинація за 5 тис. грн: сімейна лікарка виготовляла фальшиві COVID-сертифікати

Деталі

За даними поліції, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка була посередницею.

Жінки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації проти COVID-19. За 5 тис. грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів. Однак жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів. Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку “Дія”, натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

В оселях правопорушниць і в кабінеті лікарки провели обшуки, внаслідок яких вилучили: печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами шахрайок.

Додамо

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, скоєнні особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Жінкам загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зараз триває розслідування.

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