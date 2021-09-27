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Псевдовакцинация за 5 тыс. грн: семейный врач изготавливал фальшивые COVID-сертификаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Черкасской области семейный врач вместе со знакомой делали международные COVID-сертификаты без прохождения вакцинации и намеренно заносили в электронные реестры данные с ошибками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

По данным полиции, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая была посредницей.

Женщины в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19. За 5 тыс. грн медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры. Однако женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не генерировалась в приложении “Дія”, зато медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

В домах правонарушительниц и в кабинете врача провели обыски, в результате которых изъяли: печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались услугами мошенниц.

Добавим

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Женщинам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас ведется расследование.

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