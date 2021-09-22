Псевдовакцинация за 6 тыс. грн: медработница заносила в базу Минздрава фальшивые данные
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине медработница вместе со знакомым изготавливали фальшивые международные сертификаты о вакцинации от COVID-19. За внесение данных в базу Минздрава люди платили 6000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным полиции, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 44-летняя работница медицинского учреждения вместе со своим 27-летним знакомым, который был посредником. В мессенджере гражданам предлагали получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19.
За 1500 грн предлагали сертификат о вакцинации без внесения данных в базу электронной системы здравоохранения, за 6000 грн — сертификат из внесением данных в базу Минздрава.
Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались услугами псевдовакцинации.
По месту работы и жительства правонарушителей провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и черновые записи.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
Несанкционированные действия разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области вместе со следственным отделом Днепровского районного управления полиции и представителями Минцифры.
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