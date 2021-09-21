Пів мільйона грн на місяць: на Буковині підробляли COVID-довідки та свідоцтва про вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Буковині налагодили механізм виготовлення підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19. Прибуток від цього становив до 500 тис. грн на місяць. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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За даними СБУ, навесні цього року троє жителів Чернівців організували "бізнес" із виготовлення фальшивих документів для людей, які хочуть перетнути кордон в умовах пандемії коронавірусу. Для цього вони навіть орендували офіс, а "клієнтів" шукали через перевізників.
Чоловіки підробляли такі документи: довідки щодо відсутності COVID-19; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями (за умов жорсткого локдауну деякі країни закрили для туристів, але залишили доступними для іноземців, які там працюють).
Для іноземних громадян зловмисники також мали набір "послуг": виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, і страхові поліси. Усе робили у стислі терміни і без відвідування медичних закладів.
За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українця за кордон. "Пакет" для іноземця коштував 1 тис. грн.
Така діяльність приносила чоловікам до пів мільйона гривень на місяць.
Під час обшуків, які провели в офісному приміщенні та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:
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- спеціальне обладнання для виготовлення й підроблення документів та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
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- підроблені штампи й печатки українських, іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я Чернівецької та інших областей;
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- готові бланки та обладнання для нанесення голограм.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
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