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Пів мільйона грн на місяць: на Буковині підробляли COVID-довідки та свідоцтва про вакцинацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Буковині налагодили механізм виготовлення підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19. Прибуток від цього становив до 500 тис. грн на місяць. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, навесні цього року троє жителів Чернівців організували "бізнес" із виготовлення фальшивих документів для людей, які хочуть перетнути кордон в умовах пандемії коронавірусу. Для цього вони навіть орендували офіс, а "клієнтів" шукали через перевізників.

Чоловіки підробляли такі документи: довідки щодо відсутності COVID-19; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями (за умов жорсткого локдауну деякі країни закрили для туристів, але залишили доступними для іноземців, які там працюють).

Для іноземних громадян зловмисники також мали набір "послуг": виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, і страхові поліси. Усе робили у стислі терміни і без відвідування медичних закладів.

За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українця за кордон. "Пакет" для іноземця коштував 1 тис. грн.

Така діяльність приносила чоловікам до пів мільйона гривень на місяць.

Під час обшуків, які провели в офісному приміщенні та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:

  • спеціальне обладнання для виготовлення й підроблення документів та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
  • підроблені штампи й печатки українських, іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я Чернівецької та інших областей;
  • готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. 

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