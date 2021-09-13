В Луганске мужчина продавал поддельные COVID-тесты для пересечения границы с ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Житель Луганской области изготовлял и продавал людям справки с отрицательным результатом на COVID-19 без проведения лабораторных исследований. Об этом сообщило МВД, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 59-летний мужчина в интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID сертификатов. Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения админграницы с ОРДЛО. Клиенты не сдавали никаких анализов, только предоставляли свои данные для оформления справок.
Мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 грн. Ежемесячная прибыль правонарушителя составила примерно 300 тыс. гривен.
Правоохранители при осмотре автомобиля мужчины обнаружили поддельные медицинские справки с данными других людей.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия.
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