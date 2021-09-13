У Луганську чоловік продавав підроблені COVID-тести для перетину кордону з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Житель Луганщини виготовляв та продавав людям довідки із негативним результатом на COVID-19 без проведення лабораторних досліджень. Про це повідомило МВС, інформує УНН.
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За даними слідства, 59-річний чоловік в інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 та COVID-сертифікатів. Підроблені документи він продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину адмінкордону з ОРДЛО. Клієнти не здавали жодних аналізів, лише надавали свої дані для оформлення довідок.
Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного такого тесту становила 500 грн. Щомісячний прибуток правопорушника становив приблизно 300 тис. гривень.
Правоохоронці під час огляду автомобіля чоловіка виявили підроблені медичні довідки з даними інших людей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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