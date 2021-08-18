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17 березня, 18:58 • 141738 перегляди

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В Україні посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

В Україні посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. За підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу хочуть посилити відповідальність. Відповідний указ сьогодні підписав президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів України опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів про вакцинацію від коронавірусу, враховуючи електронні.

Мова йдеться також про посилення покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних. Кабмін має розробити та внести на розгляд Верховної ради України відповідний законопроект.

Таким чином Кабмін повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши також терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Додамо

2 липня цього року Уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів в Україні.

COVID-сертифікат — це цифровий документ, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, якщо людина одужала від COVID-19. Документ, як вказано, розробляється з урахуванням міжнародних вимог — EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

Наразі Україна вийшла на фінішний етап під’єднання до європейської системи СOVID-сертифікатів.

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