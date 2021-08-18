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В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. За подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса хотят усилить ответственность. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украины проработать вопрос об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации от коронавируса, учитывая электронные.

Речь идет также об ужесточении наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных. Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

Таким образом Кабмин должен до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив также сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Добавим

2 июля этого года Правительство приняло постановление о введении COVID-сертификатов в Украине.

COVID-сертификат — это цифровой документ, который будет подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, если человек выздоровел от COVID-19. Документ, как указано, разрабатывается с учетом международных требований — EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

Сейчас Украина вышла на финишный этап подключения к европейской системе СOVID-сертификатов.

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