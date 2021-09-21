Полмиллиона грн в месяц: на Буковине подделывали COVID-справки и свидетельства о вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Буковине наладили механизм изготовления поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19. Прибыль от этого составляла до 500 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, весной этого года трое жителей Черновцов организовали "бизнес" по изготовлению фальшивых документов для людей, которые хотят пересечь границу в условиях пандемии коронавируса. Для этого они даже арендовали офис, а "клиентов" искали через перевозчиков.
Мужчины подделывали такие документы: справки об отсутствии COVID-19; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями (в условиях жесткого локдауна некоторые страны закрыли для туристов, но сделали доступными для иностранцев, которые там работают).
Для иностранных граждан злоумышленники также имели набор "услуг": изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, и страховые полисы. Все делали в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.
По данным следствия, стоимость "услуг" составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинцев за границу. "Пакет" для иностранца стоил 1 тыс. грн.
Такая деятельность приносила мужчинам до полумиллиона гривен в месяц.
Во время обысков, которые провели в офисном помещении и по адресам регистрации, постоянного места проживания и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:
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- специальное оборудование для изготовления, подделки документов и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
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- поддельные штампы и печати украинских, иностранных компаний, коммунальных учреждений здравоохранения Черновицкой и других областей;
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- готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.
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