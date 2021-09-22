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Псевдовакцинація за 6 тис. грн: медпрацівниця заносила в базу МОЗ фальшиві дані

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Україні медпрацівниця разом зі знайомим виготовляли фальшиві міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. За внесення даних до бази МОЗ люди платили 6 000 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За даними поліції, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 44-річна працівниця медичного закладу разом зі своїм 27-річним знайомим, який був посередником. У месенджері громадянам пропонували отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації проти COVID-19.

За 1500 грн пропонували сертифікат про вакцинацію без внесення даних особи до бази електронної системи охорони здоров’я, за 6 000 грн — сертифікат із занесенням даних до бази МОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами псевдовакцинації.

За місцями роботи та проживання правопорушників провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та чорнові записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Несанкціоновані дії викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області разом зі слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції та представниками Мінцифри.

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