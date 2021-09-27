У Зеленского советовались, как бороться с фиктивными COVID-сертификатами: кого и как хотят наказывать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Офисе Президента советовались, как бороться с фиктивными COVID-сертификатами. Хотят привлекать к ответственности главных врачей медучреждений и турагентства, а от Кабмина ждут комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По информации Офиса, на совещании у президента обсудили борьбу с фиктивными COVID-сертификатами, ход вакцинации, в частности среди работников государственных органов и педагогов.
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"Кабинет министров Украины должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинском и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы", - говорится в сообщении.
Добавим
Кроме того, по данным Офиса, главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности.
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Напомним
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID сертификатов.
Кроме того, на правительственном совещании обсудили противодействие подделке документов, удостоверяющих вакцинацию и отсутствие заболевания COVID-19. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил о результатах проверки по подделках ковид-документов за неделю. Так, было проведено 14 обысков, касающихся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Из них 2 обыска в медицинских учреждениях, и 2 - в туристических агентствах. Было задокументировано незаконную деятельность трех врачей и семи посредников в шести регионах страны. Изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 ПЦР-тестов и заблокирован 1 телеграмм-канал, который занимался распространением таких документов.
Премьер-министр дал задание МВД и Минздраву совместно с СБУ продолжить работу по изобличению лиц и веб-ресурсов, которые занимаются изготовлением и распространением поддельных документов и вредят здоровью украинцев.