Може загрожувати кримінальна відповідальність: поліція про користувачів підробленими COVID-документами

Цитата:

“Встановлено вже 1750 громадян, які скористалися послугами так званих злочинців. Хочу зосередити увагу на тому, що буде на даний час тривати перевірка тих громадян, які скористалися послугами злочинців, й ми зробимо все, щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб (які скористалися послугами з підроблення COVID-документів – ред.)”, — розповів Гринчак.

Деталі

За його інформацією, підроблений COVID-сертифікат в Україні коштує від 2 до 15 тис. грн, ПЛР-тест - від 200 до 700 грн.

Доповнення

У поліції повідомили, що вже відкрили близько 490 кримінальних проваджень через підробку COVID-сертифікатів.

Кабінет міністрів підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів. Зокрема, ним передбачається штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для тих, хто свідомо використовує підроблені документи.

А в МОЗ заявили, що ініціюватимуть відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляють свідоцтва про вакцинацію.