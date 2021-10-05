Нацполіція відкрила близько 490 справ через підробку COVID-документації

Цитата

“Громадяни, котрі виготовляють і продають підроблені COVID-сертифікати та ПЛР-тести, намагаються не лише обманути систему охорони здоров’я, — своїми діями вони наражають на небезпеку усіх оточуючих. Окрім цього, виготовляючи підроблену документацію вони підривають авторитет держави на міжнародній арені піддаючи сумніву легітимність українських COVID-сертифікатів. За фактами підроблення документації органи Нацполіції вже відкрили 486 кримінальних проваджень, проведено 140 обшуків, 85 особам вже оголосили про підозру, 53 ресурси нам вдалося заблокувати”, — розказав Гринчак.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я вимагають звільнити з посади керівників 15 медичних закладів через підозри у тому, що лікарі підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

29 вересня у МОЗ заявили, що ініціюватимуть відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляють свідоцтва про вакцинацію.

Також Кабінет міністрів підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.