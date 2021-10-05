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Нацполиция открыла около 490 дел за подделку COVID-документации

Нацполиция открыла около 490 дел за подделку COVID-документации

Киев  •  УНН

 • 24280 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Национальная полиция Украина уже открыла около 490 уголовных производств за подделку COVID-документации. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Гринчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Граждане, изготавливающие и продают поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, пытаются не только обмануть систему здравоохранения, — своими действиями они подвергают опасности всех окружающих. Кроме этого, изготавливая поддельную документацию они подрывают авторитет государства на международной арене подвергая сомнению легитимность украинских COVID-сертификатов. По фактам подделки документации органы Нацполиции уже открыли 486 уголовных производств, проведения 140 обысков, 85 лицам уже объявили о подозрении, 53 ресурсы нам удалось заблокировать”, — рассказал Гринчак.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения требуют освободить от должности руководителей 15 медицинских учреждений из-за подозрений в том, что врачи подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

29 сентября в Минздраве заявили, что будут инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о вакцинации.

Также Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID сертификатов.

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