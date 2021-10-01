Підробка сертифікатів вакцинації: МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 лікарень

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“Міністерство охорони здоров’я направило листи-подання до власників закладів охорони здоров’я з вимогами відсторонити від роботи керівників тих закладів, де лікарі можливо підробляли документи про вакцинацію, на час кримінального провадження”, - йдеться в офіційній заяві.

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Там наголосили, що якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

У МОЗ додали, що з початку року відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

Додамо

29 вересня у МОЗ заявили, що ініціюватимуть відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляють свідоцтва про вакцинацію.



Також Кабінет міністрів підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.