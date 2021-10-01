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Подделка сертификатов вакцинации: Минздрав требует отстранить руководителей 15 больниц

Подделка сертификатов вакцинации: Минздрав требует отстранить руководителей 15 больниц

Киев  •  УНН

 • 30281 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения требуют освободить от должности руководителей 15 медицинских учреждений из-за подозрений в том, что врачи подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Об этом УНН информирует со ссылкой на заявление Минздрава.

Цитата

"Министерство здравоохранения направило письма-представления к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить от работы руководителей тех заведений, где врачи возможно подделывали документы о вакцинации, на время уголовного производства", - говорится в официальном заявлении.

Детали

Там отметили, что если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

В Минздраве добавили, что с начала года открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Добавим

29 сентября в Минздраве заявили, что будут инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о вакцинации.

Также Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID сертификатов.

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