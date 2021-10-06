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На границе Украины менее чем за два месяца обнаружили более 1100 фейковых COVID-сертификатов

На границе Украины менее чем за два месяца обнаружили более 1100 фейковых COVID-сертификатов

Киев  •  УНН

 • 24813 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 1100 недействительных COVID-сертификатов. Об этом информируют в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Цитата:

"С начала применения SafeBorder пограничники уже проверили более 450 тысяч цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину и обнаружили среди них более 1100 недействительных. Часть из недействительных документов имели признаки подделок. Только за прошедшие сутки пограничники направили 13 сообщений в подразделения полиции по факту обнаружения признаков уголовных преступлений за подделку таких документов, а в течение последней недели сотрудники Госпогранслужбы обнаружили почти 80 подделок", - сообщили в ГПСУ.

Детали

По данным пограничников, ГПСУ начало использовать программное обеспечение и технические средства для проверки COVID-сертификатов с 21 августа.

Отмечается, что чаще всего подделки граждане используют при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы и в аэропортах.

Кроме того сообщается, что согласно данным, которые содержатся в Едином государственном реестре судебных решений, за последние месяцы судами было вынесено десятки приговоров за изготовление и использование поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 при пересечении государственной границы Украины.

По данным ГПСУ, граждане в частности обращаются к услугам сомнительных интернет-дельцов для получения поддельного сертификата, или же изготавливают их самостоятельно.

Пограничники отмечают, что, по сообщению полиции, 94% ресурсов, которые предлагают продажу ПЦР-тестов и поддельных COVID-сертификатов, является фейковыми, или это работа мошенников. Чтобы разоблачать попытки изготовления и использования подделок, происходит тесное взаимодействие между Нацполицией, Минцифрой, Минздравом и Госпогранслужбой. И сегодня правоохранители уже зарегистрировали более 480 уголовных производств, а также в целом установили 1750 граждан, воспользовавшихся незаконными услугами.

Добавим

Кабинет министров ранее поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

Между тем в Минздраве заявили, что будут инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о вакцинации. Так, в Министерстве здравоохранения требовали освободить от должности руководителей 15 медицинских учреждений из-за подозрений в том, что врачи подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

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