Монастирський нагадав: користувачів підробних COVID-сертифікатів також каратимуть

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“На сьогоднішній день понад тисячу мобільних груп працюють по всій Україні для моніторингу і виявлення підробних сертифікатів. На сьогодні розпочато 800 кримінальних проваджень щодо підробних сертифікатів вакцинації. Хочу наголосити, що відповідальність несе не тільки особа, яка підробила сертифікат (лікар або представник туристичної агенції, який був посередником), а й безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом”, — заявив Монастирський.

Він додав, що сьогодні був виявлений підробний сертифікат у екснардепа Надії Савченко.

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“Такі випадки будуть фіксуватися, і буде надзвичайно жорстка реакція в межах, яку визначено кримінально-процесуальним законодавством. І правоохоронці, і прикордонники весь час працюють над тим і виявляють, і продовжують виявляти підробні сертифікати. На це буде однозначно жорстка реакція”, — додав міністр.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на сьогодні відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.