Екснардеп Надія Савченко попалася на використанні підробного COVID-сертифіката

Як повідомили в поліції Київської області, наразі розпочато кримінальне провадження.

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Савченко разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

“Днями в аеропорту "Бориспіль“ під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції”, — повідомили у поліції.

За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде ухвалене рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на сьогоднішній день відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.