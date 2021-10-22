Экс-нардеп Надежда Савченко попалась на использовании поддельного COVID-сертификата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь" по поддельному COVID-сертификату, сообщает УНН.
Как сообщили в полиции Киевской области, в настоящее время начато уголовное производство.
Детали
Савченко вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.
"На днях в аэропорту "Борисполь" во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию", - сообщили в полиции.
По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантки.
Напомним
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на сегодняшний день открыто уже 800 уголовных производств по подделке сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.