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Монастырский напомнил: пользователей поддельных COVID-сертификатов также будут наказывать

Киев • УНН

 • 21679 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Реакция со стороны правоохранительной системы на подделку COVID-сертификатов будет жесткой. Для выявления подделок на данный момент по всей Украине работает более тысячи мобильных бригад. Об этом министр сообщил в ВР во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Монастырский напомнил: пользователей поддельных COVID-сертификатов также будут наказывать

Цитата:

"На сегодняшний день более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и выявления поддельных сертификатов. На сегодня начато 800 уголовных производств по поддельным сертификатам вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, подделавшее сертификат (врач или представитель туристического агентства, который был посредником), но и непосредственно гражданин, заказавший и воспользовавшийся таким сертификатом", - заявил Монастырский.

Он добавил, что сегодня был обнаружен поддельный сертификат у экс-нардепа Надежды Савченко.

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"Такие случаи будут фиксироваться, и будет очень жесткая реакция в рамках, определенных уголовно-процессуальным законодательством. И правоохранители, и пограничники все время работают над тем и обнаруживают, и продолжают выявлять поддельные сертификаты. На это однозначно будет жесткая реакция", - добавил министр.

Напомним

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на сегодня открыто уже 800 уголовных производств из-за подделки сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.

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