По всій Україні пройдуть дощі, а на заході очікується мокрий сніг: прогноз погоди на 19 жовтня
Київ • УНН
У неділю, 19 жовтня, по всій країні очікуються дощі, на заході можливий мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься від +4°С до +13°С.
У неділю, 19 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, а в західних областях можливий мокрий сніг. Без опадів вдень буде лише крайній захід, Одещина та Миколаївщина. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме.
Вітер очікується західного та північно-західного напрямків 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура вдень становитиме у північних, західних, Вінницькій і Черкаській +4…+9°С, на решті території синоптики прогнозують +8…+13°С.
У Карпатах вдень без опадів. Температура вдень +1…+4°С.
У Києві 19 жовтня - дощ, західний вітер 7-12 м/с.
Температура вдень +6…+8°С.
День обізнаності про ЛГБТ-центри, Міжнародний день джину з тоніком, День працівників харчової промисловості: що відзначають 19 жовтня 19.10.25, 05:50 • 1480 переглядiв