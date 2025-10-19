$41.640.00
18 жовтня, 21:14 • 14220 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 27047 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 29233 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 43217 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 33988 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 46632 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 68793 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46931 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49117 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36884 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
По всій Україні пройдуть дощі, а на заході очікується мокрий сніг: прогноз погоди на 19 жовтня

Київ • УНН

 • 584 перегляди

У неділю, 19 жовтня, по всій країні очікуються дощі, на заході можливий мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься від +4°С до +13°С.

По всій Україні пройдуть дощі, а на заході очікується мокрий сніг: прогноз погоди на 19 жовтня

У неділю, 19 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, а в західних областях можливий мокрий сніг. Без опадів вдень буде лише крайній захід, Одещина та Миколаївщина. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме.

Вітер очікується західного та північно-західного напрямків 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме у північних, західних, Вінницькій і Черкаській +4…+9°С, на решті території синоптики прогнозують  +8…+13°С.

У Карпатах вдень без опадів. Температура вдень +1…+4°С.

У Києві 19 жовтня - дощ, західний вітер 7-12 м/с.

Температура вдень +6…+8°С.

День обізнаності про ЛГБТ-центри, Міжнародний день джину з тоніком, День працівників харчової промисловості: що відзначають 19 жовтня

Віта Зеленецька

