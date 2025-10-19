$41.640.00
18 жовтня, 21:14 • 11701 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 21500 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 26402 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 40462 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 32004 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 46045 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 68247 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46730 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48939 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36794 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
День обізнаності про ЛГБТ-центри, Міжнародний день джину з тоніком, День працівників харчової промисловості: що відзначають 19 жовтня

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Сьогодні, 19 жовтня, відзначаються День обізнаності про ЛГБТ-центри, Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників харчової промисловості. Також у цей день святкують Всесвітній день гуманітарних дій та Міжнародний день джину з тоніком.

День обізнаності про ЛГБТ-центри, Міжнародний день джину з тоніком, День працівників харчової промисловості: що відзначають 19 жовтня

Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначається День обізнаності про ЛГБТ-центри, а в Україні - Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників харчової промисловості, пише УНН

Деталі 

День обізнаності про ЛГБТ-центри

Щороку 19 жовтня у світі відзначається День обізнаності про ЛГБТ-центри. Цей день присвячений ролі громадських центрів, які підтримують людей ЛГБТК+ спільноти, сприяють рівності, безпеці та прийняттю.

Свято започатковано організацією CenterLink: The Community of LGBTQ Centers, що об’єднує понад 300 ЛГБТ-центрів у 45 країнах. Його мета - визнати колосальний внесок цих центрів у зміцнення спільнот, освіту, психологічну підтримку, охорону здоров’я та розвиток рівних прав.

Вперше День обізнаності відзначили у США, але сьогодні його підтримують десятки країн, включно з Канадою, Іспанією, Австралією, Південною Африкою та Україною.

Щодо нетерпимості - Київпрайд про законопроєкт, який потрібно прийняти для євроінтеграції України16.06.25, 12:11 • 2364 перегляди

Всеукраїнський день відповідальності людини

День відповідальності людини є новим і важливим державним святом України, яке відзначається щорічно 19 жовтня. Це свято має на меті підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина.

Влітку 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини". Ініціатива встановлення цього дня належить Фонду родини Богдана Гаврилишина. Богдан Гаврилишин, працюючи на світовому рівні, дійшов висновку, що однією з передумов виконання Загальної декларації прав людини є усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства індивідуальної відповідальності на всіх рівнях. У 2014 році він створив "Декларацію відповідальності людини", де відобразив різні рівні відповідальності.  

"Моя реакція буде жорсткою": Кравченко запевнив, що прокурори, які зловживають владою, нестимуть сувору відповідальність16.10.25, 19:53 • 9499 переглядiв

Всесвітній день гуманітарних дій 

Всесвітній день гуманітарних дій відзначається щороку 19 жовтня – це день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи. 

Це заклик до глобального прояву громадської підтримки гуманітарної діяльності, особливо тоді, коли керівні органи не справляються зі своїми обов’язками. Цей день вшановує тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших, і заохочує людей по всьому світу приєднуватися до гуманітарних організацій і ставати активними посланцями гуманності. 

Ця подія пов’язана з Всесвітнім днем гуманітарної допомоги у серпні та закликає до дій та активності у гуманітарній діяльності.

Міжнародний день джину з тоніком

Міжнародний день джину з тоніком – свято, присвячене одному з найулюбленіших та популярних коктейлів у світі. Цей день відзначається щорічно 19 жовтня, вшановуючи багату історію та незмінну популярность джину з тоніком.

Коктейль джин з тоніком сягає своїм корінням в колоніальну епоху Британської імперії. Британська Ост-Індська компанія під час свого правління в Індії в 1700-х роках зіткнулася з проблемою малярії. Шотландський лікар Джордж Клегхорн відкрив, що хінін, компонент тонізуючої води, може лікувати цю хворобу. Однак гіркий смак хініну не подобався багатьом. 

Щоб зробити його більш приємним, британські офіцери в Індії почали змішувати тонізуючу воду з джином, цукром, лаймом і водою. Ця суміш не тільки зробила ліки приємнішими, але й призвела до народження коктейлю з джином і тоніком. З часом напій еволюціонував, і сучасна тонізуюча вода містить менше хініну і є більш солодкою.

У білорусі зросла смертність від алкоголю: показник є найвищим в світі09.09.25, 08:48 • 3774 перегляди

День працівників харчової промисловості

Своє професійне свято є у робітників харчопрому України. Кожен рік третя неділя жовтня ознаменована проведенням Дня працівників харчової промисловості. Виникло це свято у 1966 році, в Україні затверджене серпневим указом очільника держави від 1995 року.

Забезпечення населення будь-якої країни продовольством неможливе без підприємств переробної промисловості та харчової галузі. Працівники цієї сфери постійно розроблюють нові види товарів, розширюють вибір, працюють над підвищенням якості, тим самим роблять свій внесок в економічний розвиток країни та добробут населення. 

В Україні харчова промисловість представлена більш ніж 40 різними галузями, а також тисячами підприємств різних форм власності та різних за чисельністю працівників. Вони виробляють приблизно 20% від всього обсягу промислової продукції.

Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30.09.25, 16:16 • 55584 перегляди

Павло Башинський

