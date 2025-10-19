День обізнаності про ЛГБТ-центри, Міжнародний день джину з тоніком, День працівників харчової промисловості: що відзначають 19 жовтня

Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначається День обізнаності про ЛГБТ-центри, а в Україні - Всеукраїнський день відповідальності людини та День працівників харчової промисловості, пише УНН.

День обізнаності про ЛГБТ-центри

Щороку 19 жовтня у світі відзначається День обізнаності про ЛГБТ-центри. Цей день присвячений ролі громадських центрів, які підтримують людей ЛГБТК+ спільноти, сприяють рівності, безпеці та прийняттю.

Свято започатковано організацією CenterLink: The Community of LGBTQ Centers, що об’єднує понад 300 ЛГБТ-центрів у 45 країнах. Його мета - визнати колосальний внесок цих центрів у зміцнення спільнот, освіту, психологічну підтримку, охорону здоров’я та розвиток рівних прав.

Вперше День обізнаності відзначили у США, але сьогодні його підтримують десятки країн, включно з Канадою, Іспанією, Австралією, Південною Африкою та Україною.

Всеукраїнський день відповідальності людини

День відповідальності людини є новим і важливим державним святом України, яке відзначається щорічно 19 жовтня. Це свято має на меті підвищення рівня відповідальності серед громадян та вшанування пам’яті видатного українця Богдана Гаврилишина.

Влітку 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини". Ініціатива встановлення цього дня належить Фонду родини Богдана Гаврилишина. Богдан Гаврилишин, працюючи на світовому рівні, дійшов висновку, що однією з передумов виконання Загальної декларації прав людини є усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства індивідуальної відповідальності на всіх рівнях. У 2014 році він створив "Декларацію відповідальності людини", де відобразив різні рівні відповідальності.

Всесвітній день гуманітарних дій

Всесвітній день гуманітарних дій відзначається щороку 19 жовтня – це день, присвячений виявленню вдячності та поваги до активістів і героїв гуманітарної справи.

Це заклик до глобального прояву громадської підтримки гуманітарної діяльності, особливо тоді, коли керівні органи не справляються зі своїми обов’язками. Цей день вшановує тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших, і заохочує людей по всьому світу приєднуватися до гуманітарних організацій і ставати активними посланцями гуманності.

Ця подія пов’язана з Всесвітнім днем гуманітарної допомоги у серпні та закликає до дій та активності у гуманітарній діяльності.

Міжнародний день джину з тоніком

Міжнародний день джину з тоніком – свято, присвячене одному з найулюбленіших та популярних коктейлів у світі. Цей день відзначається щорічно 19 жовтня, вшановуючи багату історію та незмінну популярность джину з тоніком.

Коктейль джин з тоніком сягає своїм корінням в колоніальну епоху Британської імперії. Британська Ост-Індська компанія під час свого правління в Індії в 1700-х роках зіткнулася з проблемою малярії. Шотландський лікар Джордж Клегхорн відкрив, що хінін, компонент тонізуючої води, може лікувати цю хворобу. Однак гіркий смак хініну не подобався багатьом.

Щоб зробити його більш приємним, британські офіцери в Індії почали змішувати тонізуючу воду з джином, цукром, лаймом і водою. Ця суміш не тільки зробила ліки приємнішими, але й призвела до народження коктейлю з джином і тоніком. З часом напій еволюціонував, і сучасна тонізуюча вода містить менше хініну і є більш солодкою.

День працівників харчової промисловості

Своє професійне свято є у робітників харчопрому України. Кожен рік третя неділя жовтня ознаменована проведенням Дня працівників харчової промисловості. Виникло це свято у 1966 році, в Україні затверджене серпневим указом очільника держави від 1995 року.

Забезпечення населення будь-якої країни продовольством неможливе без підприємств переробної промисловості та харчової галузі. Працівники цієї сфери постійно розроблюють нові види товарів, розширюють вибір, працюють над підвищенням якості, тим самим роблять свій внесок в економічний розвиток країни та добробут населення.

В Україні харчова промисловість представлена більш ніж 40 різними галузями, а також тисячами підприємств різних форм власності та різних за чисельністю працівників. Вони виробляють приблизно 20% від всього обсягу промислової продукції.

