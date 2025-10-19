$41.640.00
18 октября, 21:14 • 11698 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 21493 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 26398 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 40458 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 32001 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 46044 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 68246 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46730 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48939 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36794 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

День осведомленности о ЛГБТ-центрах, Международный день джина с тоником, День работников пищевой промышленности: что отмечают 19 октября

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Сегодня, 19 октября, отмечаются День осведомленности о ЛГБТ-центрах, Всеукраинский день ответственности человека и День работников пищевой промышленности. Также в этот день празднуют Всемирный день гуманитарных действий и Международный день джина с тоником.

День осведомленности о ЛГБТ-центрах, Международный день джина с тоником, День работников пищевой промышленности: что отмечают 19 октября

Сегодня, 19 октября, в мире отмечается День осведомленности о ЛГБТ-центрах, а в Украине - Всеукраинский день ответственности человека и День работников пищевой промышленности, пишет УНН

Детали 

День осведомленности о ЛГБТ-центрах

Ежегодно 19 октября в мире отмечается День осведомленности о ЛГБТ-центрах. Этот день посвящен роли общественных центров, которые поддерживают людей ЛГБТК+ сообщества, способствуют равенству, безопасности и принятию.

Праздник учрежден организацией CenterLink: The Community of LGBTQ Centers, объединяющей более 300 ЛГБТ-центров в 45 странах. Его цель - признать колоссальный вклад этих центров в укрепление сообществ, образование, психологическую поддержку, здравоохранение и развитие равных прав.

Впервые День осведомленности отметили в США, но сегодня его поддерживают десятки стран, включая Канаду, Испанию, Австралию, Южную Африку и Украину.

Относительно нетерпимости – Киевпрайд о законопроекте, который нужно принять для евроинтеграции Украины16.06.25, 12:11 • 2364 просмотра

Всеукраинский день ответственности человека

День ответственности человека является новым и важным государственным праздником Украины, который отмечается ежегодно 19 октября. Этот праздник имеет целью повышение уровня ответственности среди граждан и чествование памяти выдающегося украинца Богдана Гаврилишина.

Летом 2021 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека". Инициатива установления этого дня принадлежит Фонду семьи Богдана Гаврилишина. Богдан Гаврилишин, работая на мировом уровне, пришел к выводу, что одной из предпосылок выполнения Всеобщей декларации прав человека является осознание и принятие каждым членом общества индивидуальной ответственности на всех уровнях. В 2014 году он создал "Декларацию ответственности человека", где отразил различные уровни ответственности.  

"Моя реакция будет жесткой": Кравченко заверил, что прокуроры, злоупотребляющие властью, понесут суровую ответственность16.10.25, 19:53 • 9499 просмотров

Всемирный день гуманитарных действий 

Всемирный день гуманитарных действий отмечается ежегодно 19 октября – это день, посвященный выражению благодарности и уважения к активистам и героям гуманитарного дела. 

Это призыв к глобальному проявлению общественной поддержки гуманитарной деятельности, особенно тогда, когда руководящие органы не справляются со своими обязанностями. Этот день чествует тех, кто отдал свою жизнь, спасая других, и поощряет людей по всему миру присоединяться к гуманитарным организациям и становиться активными посланниками гуманности. 

Это событие связано со Всемирным днем гуманитарной помощи в августе и призывает к действиям и активности в гуманитарной деятельности.

Международный день джина с тоником

Международный день джина с тоником – праздник, посвященный одному из самых любимых и популярных коктейлей в мире. Этот день отмечается ежегодно 19 октября, чествуя богатую историю и неизменную популярность джина с тоником.

Коктейль джин с тоником уходит своими корнями в колониальную эпоху Британской империи. Британская Ост-Индская компания во время своего правления в Индии в 1700-х годах столкнулась с проблемой малярии. Шотландский врач Джордж Клегхорн открыл, что хинин, компонент тонизирующей воды, может лечить эту болезнь. Однако горький вкус хинина не нравился многим. 

Чтобы сделать его более приятным, британские офицеры в Индии начали смешивать тонизирующую воду с джином, сахаром, лаймом и водой. Эта смесь не только сделала лекарство приятнее, но и привела к рождению коктейля с джином и тоником. Со временем напиток эволюционировал, и современная тонизирующая вода содержит меньше хинина и является более сладкой.

В беларуси выросла смертность от алкоголя: показатель является самым высоким в мире09.09.25, 08:48 • 3774 просмотра

День работников пищевой промышленности

Свой профессиональный праздник есть у работников пищепрома Украины. Каждый год третье воскресенье октября ознаменовано проведением Дня работников пищевой промышленности. Возник этот праздник в 1966 году, в Украине утвержден августовским указом главы государства от 1995 года.

Обеспечение населения любой страны продовольствием невозможно без предприятий перерабатывающей промышленности и пищевой отрасли. Работники этой сферы постоянно разрабатывают новые виды товаров, расширяют выбор, работают над повышением качества, тем самым вносят свой вклад в экономическое развитие страны и благосостояние населения. 

В Украине пищевая промышленность представлена более чем 40 различными отраслями, а также тысячами предприятий различных форм собственности и различных по численности работников. Они производят примерно 20% от всего объема промышленной продукции.

Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30.09.25, 16:16 • 55584 просмотра

Павел Башинский

