Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Корейский ресторан Atomix в Нью-Йорке занял первое место в первом рейтинге "50 лучших ресторанов Северной Америки", составленном на основе голосов 300 экспертов пищевой промышленности. Дегустационное меню из 12 блюд в Atomix стоит 450 долларов с человека.

Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены

В Северной Америке объявили первый рейтинг "50 лучших ресторанов", и наряду с кулинарными столицами вроде Нью-Йорка, Сан-Франциско или Лос-Анджелеса в списке появились и малоизвестные локации, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Рейтинг был составлен на основе голосов 300 экспертов пищевой промышленности - от шеф-поваров до кулинарных критиков, пишет издание. На первом месте оказался корейский ресторан Atomix в районе Кипс-Бей Нью-Йорка. Ресторан принадлежит Эллии и Чунхёну Джею Пи Парку, которые также управляют Atoboy, Naro и Seoul Salon, которые считаются одной из самых интересных групп ресторанов Нью-Йорка.

Согласно заявлению о награждении, "Atomix известен своим изысканным дегустационным меню из 12 блюд и захватывающими историями, основанными на корейских традициях".

Каждое блюдо подается на изготовленной на заказ керамике и сопровождается пояснительной карточкой, в которой подробно описаны ингредиенты блюда, происхождение и вдохновение 

- говорится в заявлении.

Однако попробовать лучшую еду на континенте – дело не из дешевых, ведь дегустационное меню от шеф-повара стоит 450 долларов с человека.

Типичные блюда включают перепелиные яйца, маринованные в выдержанном соевом соусе, тартар из филефиша, палтус с морским ежом и рисовой кашей, сырой краб, маринованный в сое, и почерневший банан с печенью морского черта.

Далее следуют Монреаль и Сан-Франциско, каждый из которых имеет по пять ресторанов в списке. Так второе место занимает Mon Lapin в Монреале. Третье место занял небольшой городок Линкольн в винодельческом регионе Ниагара в Онтарио с рестораном Pearl Morissette.

Лос-Анджелес, Вашингтон, округ Колумбия и Филадельфия имеют по три ресторана в рейтинге, тогда как Чикаго - два.

Среди других малоизвестных ресторанов для гурманов, представленных в списке, есть:

  • Гилдсбург, Калифорния (SingleThread, № 8);
    • Нашвилл (Locust, № 20);
      • Чарльстон, Южная Каролина (Chubby Fish, № 19);
        • Ричмонд, Британская Колумбия (Baan Lao, № 12);
          • Бриджтаун, Барбадос (Buzo Osteria Italiana, № 41);
            • Сент-Энн, Ямайка (Stush in the Bush, № 49).

              В заявлении два карибских ресторана описаны как предлагающие "исключительный кулинарный опыт".

              Уильям Дрю, директор по контенту "50 лучших ресторанов Северной Америки", говорит: "Мы рады представить первый список 50 лучших ресторанов Северной Америки, который отмечает необычайное разнообразие, креативность и совершенство, определяющие гастрономическую сцену региона".

