Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані

Ексклюзив
13:32 • 14315 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 19846 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 32950 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 55298 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 29576 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 25785 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22987 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21223 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
30 вересня, 04:06 • 23165 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73121 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 14306 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров'я
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73118 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 158727 перегляди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ізраїль
Польща
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані

Київ • УНН

 • 2856 перегляди

Корейський ресторан Atomix у Нью-Йорку посів перше місце в першому рейтингу "50 найкращих ресторанів Північної Америки", складеному на основі голосів 300 експертів харчової промисловості. Дегустаційне меню з 12 страв у Atomix коштує 450 доларів з людини.

Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані

У Північній Америці оголосили перший рейтинг "50 найкращих ресторанів", і поряд із кулінарними столицями на кшталт Нью-Йорка, Сан-Франциско чи Лос-Анджелеса у списку з’явилися й маловідомі локації, пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Рейтинг був складений на основі голосів 300 експертів харчової промисловості - від шеф-кухарів до кулінарних критиків, пише видання. На першому місці опинився корейський ресторан Atomix у районі Кіпс-Бей Нью-Йорка. Ресторан належить Еллії та Чунхьону Джей Пі Парку, які також керують Atoboy, Naro та Seoul Salon, які вважаються однією з найцікавіших груп ресторанів Нью-Йорка.

Згідно з заявою про нагородження, "Atomix відомий своїм вишуканим дегустаційним меню з 12 страв та захопливими історіями, що ґрунтуються на корейських традиціях".

Кожна страва подається на виготовленій на замовлення кераміці та супроводжується пояснювальною карткою, в якій детально описані інгредієнти страви, походження та натхнення 

- йдеться в заяві.

Однак скуштувати найкращу їжу на континенті – справа не з дешевих, адже дегустаційне меню від шеф-кухаря коштує 450 доларів з людини.

Типові страви включають перепелині яйця, мариновані у витриманому соєвому соусі, тартар з філефіша, палтус з морським їжаком та рисовою кашею, сирий краб, маринований у сої, та почорнілий банан з печінкою морського чорта.

Далі йдуть Монреаль і Сан-Франциско, кожен з яких має по п'ять ресторанів у списку. Так друге місце посідає Mon Lapin у Монреалі. Третє місце посіло невелике містечко Лінкольн у виноробному регіоні Ніагара в Онтаріо з рестораном Pearl Morissette.

Лос-Анджелес, Вашингтон, округ Колумбія та Філадельфія мають по три ресторани в рейтингу, тоді як Чикаго - два.

Серед інших маловідомих ресторанів для гурманів, представлених у списку, є:

  • Гілдсбург, Каліфорнія (SingleThread, № 8);
    • Нашвілл (Locust, № 20);
      • Чарльстон, Південна Кароліна (Chubby Fish, № 19);
        • Річмонд, Британська Колумбія (Baan Lao, № 12);
          • Бріджтаун, Барбадос (Buzo Osteria Italiana, № 41);
            • Сент-Енн, Ямайка (Stush in the Bush, № 49).

              У заяві два карибські ресторани описані як такі, що пропонують "винятковий кулінарний досвід".

              Вільям Дрю, директор з контенту "50 найкращих ресторанів Північної Америки", каже: "Ми раді представити перший список 50 найкращих ресторанів Північної Америки, який відзначає надзвичайну різноманітність, креативність та досконалість, що визначають гастрономічну сцену регіону".

              Колишній відомий кухар Сан-Франциско пограбував три банки за один день15.09.25, 18:13 • 4770 переглядiв

              Альона Уткіна

              Вашингтон
              Каліфорнія
              Нью-Йорк
              Сан-Франциско
              Чикаго
              Лос-Анджелес