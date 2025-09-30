Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані

У Північній Америці оголосили перший рейтинг "50 найкращих ресторанів", і поряд із кулінарними столицями на кшталт Нью-Йорка, Сан-Франциско чи Лос-Анджелеса у списку з’явилися й маловідомі локації, пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Рейтинг був складений на основі голосів 300 експертів харчової промисловості - від шеф-кухарів до кулінарних критиків, пише видання. На першому місці опинився корейський ресторан Atomix у районі Кіпс-Бей Нью-Йорка. Ресторан належить Еллії та Чунхьону Джей Пі Парку, які також керують Atoboy, Naro та Seoul Salon, які вважаються однією з найцікавіших груп ресторанів Нью-Йорка.

Згідно з заявою про нагородження, "Atomix відомий своїм вишуканим дегустаційним меню з 12 страв та захопливими історіями, що ґрунтуються на корейських традиціях".

Кожна страва подається на виготовленій на замовлення кераміці та супроводжується пояснювальною карткою, в якій детально описані інгредієнти страви, походження та натхнення - йдеться в заяві.

Однак скуштувати найкращу їжу на континенті – справа не з дешевих, адже дегустаційне меню від шеф-кухаря коштує 450 доларів з людини.

Типові страви включають перепелині яйця, мариновані у витриманому соєвому соусі, тартар з філефіша, палтус з морським їжаком та рисовою кашею, сирий краб, маринований у сої, та почорнілий банан з печінкою морського чорта.

Далі йдуть Монреаль і Сан-Франциско, кожен з яких має по п'ять ресторанів у списку. Так друге місце посідає Mon Lapin у Монреалі. Третє місце посіло невелике містечко Лінкольн у виноробному регіоні Ніагара в Онтаріо з рестораном Pearl Morissette.

Лос-Анджелес, Вашингтон, округ Колумбія та Філадельфія мають по три ресторани в рейтингу, тоді як Чикаго - два.

Серед інших маловідомих ресторанів для гурманів, представлених у списку, є:

Гілдсбург, Каліфорнія (SingleThread, № 8);

Нашвілл (Locust, № 20);

Чарльстон, Південна Кароліна (Chubby Fish, № 19);

Річмонд, Британська Колумбія (Baan Lao, № 12);

Бріджтаун, Барбадос (Buzo Osteria Italiana, № 41);

Сент-Енн, Ямайка (Stush in the Bush, № 49).

У заяві два карибські ресторани описані як такі, що пропонують "винятковий кулінарний досвід".

Вільям Дрю, директор з контенту "50 найкращих ресторанів Північної Америки", каже: "Ми раді представити перший список 50 найкращих ресторанів Північної Америки, який відзначає надзвичайну різноманітність, креативність та досконалість, що визначають гастрономічну сцену регіону".

