"Моя реакция будет жесткой": Кравченко заверил, что прокуроры, злоупотребляющие властью, понесут суровую ответственность

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что вопрос ответственности правоохранителей, безосновательно возбуждавших уголовные дела против предпринимателей, находится на его личном контроле. По его словам, для проверки сотрудников активно используется полиграф. Об этом он заявил во время Киевского Международного экономического форума, сообщает УНН.

На вопрос, рассматривается ли вопрос ответственности тех, кто расследовал дела без фактического основания для этого, создавая проблемы для предпринимателей обысками, арестами имущества и т.д., Кравченко ответил, что бесспорно.

Конечно, будем. Если вы считаете, что вас привлекли к уголовной ответственности незаконно - вы можете подать заявление на мое имя или в Офис Генеральной прокуратуры, мы будем осуществлять процессуальное руководство - заверил он.

Кравченко заверил, что в структуре прокуратуры также функционирует внутренняя инспекция или, проще говоря, подразделение внутренней безопасности.

Я после того, как пришел, увеличил подразделение проведения полиграфа, потому что для меня полиграф - это быстрое решение. Если есть какое-то подозрение, в первую очередь, к прокурору от представителей бизнеса или внутреннее - сразу назначается проведение полиграфа. Мы уже понимаем, лжет человек или не лжет - отметил Генпрокурор.

Поэтому моя реакция будет жесткой, если будет подтвержден факт преступления или незаконных действий со стороны прокуроров, или работников органов прокуратуры. Есть также "СтопДавление", который ускоряет получение нами всех ваших жалоб и заявлений - подчеркнул он.

В продолжение темы Кравченко отметил, что также предложил Верховной Раде поддержать норму, согласно которой аналитические продукты БЭБ признавались бы автоматически документом, в соответствии со статьей 93 Уголовного процессуального кодекса (статья определяет, какие именно документы, материалы или действия могут считаться доказательствами в уголовном процессе, и кто имеет право их собирать). В то же время такие аналитические продукты не считались бы доказательствами - их достоверность должна была бы проверяться путем экспертиз.

Генпрокурор предлагает изменить порядок регистрации уголовных производств, чтобы защитить бизнес

Однако бизнес-сообщество на заседании комитета эти изменения не поддержало, поэтому законодатель их не принял. В то же время Генпрокурор подчеркнул, что "когда аналитические продукты или рапорты будут автоматически регистрироваться", а руководители правоохранительных органов будут видеть их на контроле, то ответственность в системе правопорядка возрастет.

Ведь каждый, кто печатает аналитический продукт или составляет рапорт, задумается: обоснованы ли выводы, действительно ли есть основания для подозрений в отношении представителей бизнеса, отметил Кравченко.

"Будет быстрой": Кравченко о реакции на сообщения о давлении на бизнес через портал "СтопДавление"

Напомним

2 сентября портал "СтопДавление", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, официально заработал в Украине.

Как заявлял Генпрокурор Кравченко, цель портала - обеспечить постоянную оперативную коммуникацию с органами прокуратуры, защищая честный бизнес.