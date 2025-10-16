"Моя реакція буде жорсткою": Кравченко запевнив, що прокурори, які зловживають владою, нестимуть сувору відповідальність

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що питання відповідальності правоохоронців, які безпідставно порушували кримінальні справи проти підприємців, перебуває на його особистому контролі. За його словами, для перевірки працівників активно використовується поліграф. Про це він заявив під час Київського Міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

На запитання, чи розглядається питання відповідальності тих, хто розслідував справи без фактичного ґрунту для цього, створюючи проблеми для підприємців обшуками, арештами майна тощо, Кравченко відповів, що безперечно.

Авжеж будемо. Якщо ви вважаєте, що вас притягнули до кримінальної відповідальності незаконно - ви можете подати заяву на моє ім'я або до Офісу Генеральної прокуратури, ми будемо здійснювати процесуальне керівництво - запевнив він.

Кравченко запевнив, що у структурі прокуратури також функціонує внутрішня інспекція або, простіше кажучи, підрозділ внутрішньої безпеки.

Я після того, як прийшов, збільшив підрозділ проведення поліграфа, тому що для мене поліграф - це швидке рішення. Якщо є якась підозра, в першу чергу, до прокурора від представників бізнесу або внутрішня - відразу призначається проведення поліграфа. Ми вже розуміємо, чи бреше людина, чи не бреше - зазначив Генпрокурор.

Тому моя реакція буде жорстка, якщо буде підтверджений факт щодо злочину або незаконних дій зі сторони прокурорів, або працівників органів прокуратури. Є також "СтопТиск", який пришвидшує отримання нами всіх ваших скарг та заяв - підкреслив він.

У продовження теми Кравченко зазначив, що також запропонував Верховній Раді підтримати норму, за якою аналітичні продукти БЕБ визнавалися б автоматично документом, відповідно до статті 93 Кримінального процесуального кодексу (стаття визначає, які саме документи, матеріали чи дії можуть вважатися доказами у кримінальному процесі, і хто має право їх збирати). Водночас такі аналітичні продукти не вважалися б доказами - їх вірогідність мала б перевірятися шляхом експертиз.

Однак бізнес-спільнота на засіданні комітету ці зміни не підтримала, тож законодавець їх не ухвалив. Водночас Генпрокурор наголосив, що "коли аналітичні продукти або рапорти будуть автоматично реєструватися", а керівники правоохоронних органів бачитимуть їх на контролі, то відповідальність у системі правопорядку зросте.

Адже кожен, хто друкує аналітичний продукт або складає рапорт, замислиться: чи обґрунтовані висновки, чи дійсно є підстави для підозр стосовно представників бізнесу, зазначив Кравченко.

Нагадаємо

2 вересня портал "СтопТиск", який дозволяє бізнесу звертатися до прокуратури у випадках неправомірних дій правоохоронців, офіційно запрацював в Україні.

Як заявляв Генпрокурор Кравченко, мета порталу - забезпечити постійну оперативну комунікацію із органами прокуратури, захищаючи чесний бізнес.