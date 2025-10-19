По всей Украине пройдут дожди, а на западе ожидается мокрый снег: прогноз погоды на 19 октября
Киев • УНН
В воскресенье, 19 октября, по всей стране ожидаются дожди, на западе возможен мокрый снег. Температура днем будет колебаться от +4°С до +13°С.
В воскресенье, 19 октября, по всей стране пройдут дожди, а в западных областях возможен мокрый снег. Без осадков днем будет только крайний запад, Одесская и Николаевская области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Подробности
Сегодня в Украине прогнозируется облачная погода, будет дождливо.
Ветер ожидается западного и северо-западного направлений 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем составит в северных, западных, Винницкой и Черкасской +4…+9°С, на остальной территории синоптики прогнозируют +8…+13°С.
В Карпатах днем без осадков. Температура днем +1…+4°С.
В Киеве 19 октября - дождь, западный ветер 7-12 м/с.
Температура днем +6…+8°С.
