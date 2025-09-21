По лінії кордону з білоруссю якоїсь активності немає - Держприкордонслужба
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з білоруссю не фіксується переміщення російської техніки та особового складу. білорусь продовжує тримати невелику кількість своїх підрозділів біля українського кордону.
По лінії кордону України з територією білорусі якоїсь активності немає. Переміщення техніки та особового складу росії не фіксується. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
По лінії нашого кордону й у напрямку нашого кордону з територією білорусі ситуація не змінилася. Як це було й до навчань "Захід-2025", під час цих навчань й власне зараз. Якоїсь активності у напрямку нашого кордону на території білорусі ми не фіксуємо
Він наголосив, що цей напрямок як й раніше залишається для України загрозливим, чи є навчання, чи ні, тому що білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку.
Коли закінчилася ця активна фаза спільних навчань між білоруссю та росією, то відразу спостерігалося, що всі ті сили, в тому числі росії, які знаходилися в місцях проведення навчань, почали роз’їжджатися до місць постійної дислокації. Це стосується й підрозділів збройних сил рф, які були присутні на території білорусі в обмеженій кількості. Зараз у напрямку нашого кордону, як і раніше ми не фіксуємо переміщення техніки, особового складу
Він зазначив, що білорусь продовжує тримати невелику кількість своїх підрозділів у напрямку українського кордону.
Така ситуація ще з 2022 року, коли такими діями білорусь намагається продемонструвати, що нібито загроза йде з території України
Доповнення
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.
Пізніше Демченко заявив, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" завершилися, і безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної фази не зафіксовано.