Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
21 вересня, 05:00
По лінії кордону з білоруссю якоїсь активності немає - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з білоруссю не фіксується переміщення російської техніки та особового складу. білорусь продовжує тримати невелику кількість своїх підрозділів біля українського кордону.

По лінії кордону України з територією білорусі якоїсь активності немає. Переміщення техніки та особового складу росії не фіксується. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

По лінії нашого кордону й у напрямку нашого кордону з територією білорусі ситуація не змінилася. Як це було й до навчань "Захід-2025", під час цих навчань й власне зараз. Якоїсь активності у напрямку нашого кордону на території білорусі ми не фіксуємо

- заявив Демченко.

Він наголосив, що цей напрямок як й раніше залишається для України загрозливим, чи є навчання, чи ні, тому що білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку.

Коли закінчилася ця активна фаза спільних навчань між білоруссю та росією, то відразу спостерігалося, що всі ті сили, в тому числі росії, які знаходилися в місцях проведення навчань, почали роз’їжджатися до місць постійної дислокації. Це стосується й підрозділів збройних сил рф, які були присутні на території білорусі в обмеженій кількості. Зараз у напрямку нашого кордону, як і раніше ми не фіксуємо переміщення техніки, особового складу

- розповів Демченко.

Він зазначив, що білорусь продовжує тримати невелику кількість своїх підрозділів у напрямку українського кордону.

Така ситуація ще з 2022 року, коли такими діями білорусь намагається продемонструвати, що нібито загроза йде з території України

 - сказав Демченко.

Доповнення

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

Пізніше Демченко заявив, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" завершилися, і безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної фази не зафіксовано.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Державна прикордонна служба України
НАТО
Україна
Польща