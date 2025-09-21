По линии границы с беларусью какой-либо активности нет - Госпогранслужба

По линии границы Украины с территорией беларуси какой-либо активности нет. Перемещение техники и личного состава россии не фиксируется. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

По линии нашей границы и в направлении нашей границы с территорией беларуси ситуация не изменилась. Как это было и до учений "Запад-2025", во время этих учений и собственно сейчас. Какой-либо активности в направлении нашей границы на территории беларуси мы не фиксируем - заявил Демченко.

Он подчеркнул, что это направление по-прежнему остается для Украины угрожающим, есть ли учения или нет, потому что беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку.

Когда закончилась эта активная фаза совместных учений между беларусью и россией, то сразу наблюдалось, что все те силы, в том числе россии, которые находились в местах проведения учений, начали разъезжаться к местам постоянной дислокации. Это касается и подразделений вооруженных сил рф, которые присутствовали на территории беларуси в ограниченном количестве. Сейчас в направлении нашей границы, как и раньше, мы не фиксируем перемещения техники, личного состава - рассказал Демченко.

Он отметил, что беларусь продолжает держать небольшое количество своих подразделений в направлении украинской границы.

Такая ситуация еще с 2022 года, когда такими действиями беларусь пытается продемонстрировать, что якобы угроза идет с территории Украины - сказал Демченко.

Дополнение

12 сентября россия и беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, принимают участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

Позже Демченко заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, и непосредственных угроз для украинской границы во время их активной фазы не зафиксировано.