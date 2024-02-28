По Куп'янщині продовжує бити ворог, в Ізюмі чоловік підірвався на міні
Київ • УНН
Кілька населених пунктів у Харківській області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку росії, горів один житловий будинок, пошкоджено приватну власність, але про жертви не повідомляється.
У Харківській області сьогодні вранці російські війська вдарили по Куп'янщині, за минулу добу ворог обстріляв близько 18 населених пунктів у регіоні, у тому числі КАБами, поцілив поблизу складів приватного підприємства, в Ізюмі на міні підірвався чоловік. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін.
"28 лютого о 05:20 внаслідок обстрілу у села Пристін Куп’янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих немає", - повідомив він.
Як зазначив Синєгубов, о 21:00 здійснено обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила.
Близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по селу Федорівка Куп'янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає, вказав він.
"О 15:00 у місті Ізюм під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Із численними пораненнями доставлений до медзакладу", - повідомив Синєгубов.
О 11:33 внаслідок обстрілу БПЛА "Shahed" міста Дергачі Харківського району, з його слів, пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота. Без постраждалих.
Близько 11:00 внаслідок обстрілу села Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА "Ланцет". Без постраждалих, зазначив він.
"За добу українські захисники відбили 13 атак противника в районі Синьківки та Табаївки", - повідомив Синєгубов.
На півдні Сили ППО збили 10 "шахедів"28.02.24, 07:24 • 111513 переглядiв