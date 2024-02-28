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По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине

По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 06:35  •  3836 просмотра

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Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, горел один жилой дом, повреждена частная собственность, но о жертвах не сообщается.

В Харьковской области сегодня утром российские войска ударили по Купянщине, за минувшие сутки враг обстрелял около 18 населенных пунктов в регионе, в том числе КАБами, попал вблизи складов частного предприятия, в Изюме на мине подорвался человек. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Ивановка, Берестовое и др.

"28 февраля в 05:20 в результате обстрела у села Пристин Купянского района горел жилой дом. Погибших и травмированных нет", - сообщил он.

Как отметил Синегубов, в 21:00 осуществлен обстрел города Купянск. Повреждены окна и крыша частного дома. Информация о пострадавших не поступала.

Около 18:00 враг совершил обстрел КАБами по селу Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских зданий частного предприятия, расположенного за пределами села. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, указал он.

"В 15:00 в городе Изюм во время уборки своего земельного участка на мине (предварительно мина "лепесток") подорвался 42-летний мужчина. С многочисленными ранениями доставлен в медучреждение", - сообщил Синегубов.

В 11:33 в результате обстрела БПЛА "Shahed" города Дергачи Харьковского района, по его словам, повреждена крыша многоквартирного дома, забор, ворота. Без пострадавших.

Около 11:00 в результате обстрела села Светличное Богодуховского района горел гражданский автомобиль. Враг использовал БПЛА "Ланцет". Без пострадавших, отметил он.

"За сутки украинские защитники отбили 13 атак противника в районе Синьковки и Табаевки", - сообщил Синегубов.

На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"28 февраля 2024, 05:24 • 22554 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине

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