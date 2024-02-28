По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине
Киев • УНН
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, горел один жилой дом, повреждена частная собственность, но о жертвах не сообщается.
В Харьковской области сегодня утром российские войска ударили по Купянщине, за минувшие сутки враг обстрелял около 18 населенных пунктов в регионе, в том числе КАБами, попал вблизи складов частного предприятия, в Изюме на мине подорвался человек. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Ивановка, Берестовое и др.
"28 февраля в 05:20 в результате обстрела у села Пристин Купянского района горел жилой дом. Погибших и травмированных нет", - сообщил он.
Как отметил Синегубов, в 21:00 осуществлен обстрел города Купянск. Повреждены окна и крыша частного дома. Информация о пострадавших не поступала.
Около 18:00 враг совершил обстрел КАБами по селу Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских зданий частного предприятия, расположенного за пределами села. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, указал он.
"В 15:00 в городе Изюм во время уборки своего земельного участка на мине (предварительно мина "лепесток") подорвался 42-летний мужчина. С многочисленными ранениями доставлен в медучреждение", - сообщил Синегубов.
В 11:33 в результате обстрела БПЛА "Shahed" города Дергачи Харьковского района, по его словам, повреждена крыша многоквартирного дома, забор, ворота. Без пострадавших.
Около 11:00 в результате обстрела села Светличное Богодуховского района горел гражданский автомобиль. Враг использовал БПЛА "Ланцет". Без пострадавших, отметил он.
"За сутки украинские защитники отбили 13 атак противника в районе Синьковки и Табаевки", - сообщил Синегубов.
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По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, горел один жилой дом, повреждена частная собственность, но о жертвах не сообщается.
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