$42.090.03
48.790.00
ukenru
15:08 • 952 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 8348 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10626 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10144 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 12028 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14591 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20706 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18009 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16221 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18857 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Dassault Mirage 2000
P-8 Poseidon

PlayCity звернулося до БЕБ із вимогою розслідувати можливі незаконні азартні ігри під виглядом державних лотерей

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Держагентство PlayCity звернулося до БЕБ із вимогою розслідувати можливі незаконні азартні ігри, що проводяться під виглядом державних лотерей. Це може призвести до втрат для держбюджету та свідчить про кримінальні порушення.

PlayCity звернулося до БЕБ із вимогою розслідувати можливі незаконні азартні ігри під виглядом державних лотерей

Держагентство регулювання азартних ігор PlayCity заявило, що державні лотереї в Україні багато років працюють без належного контролю й можуть незаконно організовувати азартні ігри. За словами представників PlayCity, сайти так званих "державних" лотерей заповнені слотами та беттінгом, що, на їхню думку, свідчить про можливі кримінальні порушення, які слід негайно припинити. Про це PlayCity повідомляє у Телеграм, пише УНН.

Деталі

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity повідомило, що вже направило офіційне звернення до Бюро економічної безпеки із закликом розслідувати діяльність лотерей та вжити необхідних заходів. Агентство наголошує, що відсутність контролю призводить до величезних втрат для державного бюджету.

Легальний iGaming уже сплатив 13,94 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року - Олександр Когут03.11.25, 17:46 • 2373 перегляди

Ситуація може змінитися найближчим часом: уряд розглядатиме постанову щодо діяльності державних лотерей. У PlayCity підкреслюють, що ухвалення документа є критично важливим для "виведення ринку з сірої зони" та запобігання багаторічним порушенням, які позбавляли країну мільярдних надходжень.

В Україні заблокували ще 47 акаунтів у TikTok за рекламу казино 03.11.25, 18:04 • 2544 перегляди

Як зазначає PlayCity, нова постанова вперше за 12 років може встановити чіткі правила для лотерей, надати державі механізми перевірки операторів на зв’язки з рф і не допустити сумнівні компанії до ринку. Водночас бюджет отримає додаткові кошти, які сьогодні "витікають повз державу у гаманці окремих осіб та компаній".

Кабмін затвердив нові правила для ефективної протидії лудоманії: що міняється для організаторів азартних ігор30.10.25, 16:06 • 2831 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Бюро економічної безпеки України
Україна