PlayCity звернулося до БЕБ із вимогою розслідувати можливі незаконні азартні ігри під виглядом державних лотерей
Київ • УНН
Держагентство PlayCity звернулося до БЕБ із вимогою розслідувати можливі незаконні азартні ігри, що проводяться під виглядом державних лотерей. Це може призвести до втрат для держбюджету та свідчить про кримінальні порушення.
Держагентство регулювання азартних ігор PlayCity заявило, що державні лотереї в Україні багато років працюють без належного контролю й можуть незаконно організовувати азартні ігри. За словами представників PlayCity, сайти так званих "державних" лотерей заповнені слотами та беттінгом, що, на їхню думку, свідчить про можливі кримінальні порушення, які слід негайно припинити. Про це PlayCity повідомляє у Телеграм, пише УНН.
Деталі
Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity повідомило, що вже направило офіційне звернення до Бюро економічної безпеки із закликом розслідувати діяльність лотерей та вжити необхідних заходів. Агентство наголошує, що відсутність контролю призводить до величезних втрат для державного бюджету.
Ситуація може змінитися найближчим часом: уряд розглядатиме постанову щодо діяльності державних лотерей. У PlayCity підкреслюють, що ухвалення документа є критично важливим для "виведення ринку з сірої зони" та запобігання багаторічним порушенням, які позбавляли країну мільярдних надходжень.
Як зазначає PlayCity, нова постанова вперше за 12 років може встановити чіткі правила для лотерей, надати державі механізми перевірки операторів на зв’язки з рф і не допустити сумнівні компанії до ринку. Водночас бюджет отримає додаткові кошти, які сьогодні "витікають повз державу у гаманці окремих осіб та компаній".
