Кабмін затвердив нові правила для ефективної протидії лудоманії: що міняється для організаторів азартних ігор
Київ • УНН
Кабінет міністрів України затвердив нові правила для ефективної протидії лудоманії. Організатори азартних ігор зобов'язані виявляти ризикову поведінку гравців та реагувати на неї.
Кабінет міністрів України затвердив нові правила, що допоможуть ефективніше протидіяти лудоманії. Про це повідомило державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity, передає УНН.
Деталі
Згідно нових правил, організатори азартних ігор зобов’язані виявляти ризикову поведінку гравців і реагувати, щоб запобігти розвитку залежності до ігор.
Також нові правила передбачають наступні дії:
- припинення участі гравця, якщо є ознаки лудоманії, з гарантією виплати
виграшу;
- можливість заблокувати акаунт на вимогу гравця;
- не допускати гравців до гри без встановлених лімітів на час гри та витрати;
- нагадування гравцям в особистих кабінетах про час у грі та витрати;
- консультування щодо відповідальної гри та ризиків залежності.
Повний текст відповідної постанови Кабміну доступний за посиланням. Водночас у PlayCity зазначили, що в Україні вперше на нормативному рівні визначено поняття патологічної та проблемної ігрової поведінки. Це дозволить реагувати раніше, до появи клінічних симптомів, додали в агентстві.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Україні заблокували 33 акаунти у TikTok, які незаконно рекламують азартні ігри. Ще 20 акаунтів перебувають на розгляді: загальна аудиторія заблокованих сторінок становить 365 тисяч користувачів.