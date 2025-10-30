Кабмин утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании: что меняется для организаторов азартных игр
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании. Организаторы азартных игр обязаны выявлять рискованное поведение игроков и реагировать на него.
Кабинет министров Украины утвердил новые правила, которые помогут эффективнее противодействовать лудомании. Об этом сообщило государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity, передает УНН.
Подробности
Согласно новым правилам, организаторы азартных игр обязаны выявлять рискованное поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости от игр.
Также новые правила предусматривают следующие действия:
- прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании, с гарантией выплаты
выигрыша;
- возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока;
- не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;
- напоминания игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах;
- консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.
Полный текст соответствующего постановления Кабмина доступен по ссылке. В то же время в PlayCity отметили, что в Украине впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения. Это позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов, добавили в агентстве.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Украине заблокировали 33 аккаунта в TikTok, которые незаконно рекламируют азартные игры. Еще 20 аккаунтов находятся на рассмотрении: общая аудитория заблокированных страниц составляет 365 тысяч пользователей.