Кабмин утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании: что меняется для организаторов азартных игр

Кабинет министров Украины утвердил новые правила, которые помогут эффективнее противодействовать лудомании. Об этом сообщило государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity, передает УНН.

Подробности

Согласно новым правилам, организаторы азартных игр обязаны выявлять рискованное поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости от игр.

Также новые правила предусматривают следующие действия:

прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании, с гарантией выплаты выигрыша;

возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока;

не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;

напоминания игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах;

консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.

Полный текст соответствующего постановления Кабмина доступен по ссылке. В то же время в PlayCity отметили, что в Украине впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения. Это позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов, добавили в агентстве.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украине заблокировали 33 аккаунта в TikTok, которые незаконно рекламируют азартные игры. Еще 20 аккаунтов находятся на рассмотрении: общая аудитория заблокированных страниц составляет 365 тысяч пользователей.