Кабмин утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании: что меняется для организаторов азартных игр

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 4698 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 20242 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 18066 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 16734 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 22441 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 16882 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 21256 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27925 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44888 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45042 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 41352 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 22502 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17 • 19859 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 27003 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 11538 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 11703 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 20199 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 27179 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 99827 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 88977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 32693 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 40109 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 64628 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 68739 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 49679 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Микоян МиГ-29

Кабмин утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании: что меняется для организаторов азартных игр

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Кабинет министров Украины утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании. Организаторы азартных игр обязаны выявлять рискованное поведение игроков и реагировать на него.

Кабмин утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании: что меняется для организаторов азартных игр

Кабинет министров Украины утвердил новые правила, которые помогут эффективнее противодействовать лудомании. Об этом сообщило государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity, передает УНН.

Подробности

Согласно новым правилам, организаторы азартных игр обязаны выявлять рискованное поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости от игр.

Также новые правила предусматривают следующие действия:

  • прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании, с гарантией выплаты выигрыша;
    • возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока;
      • не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;
        • напоминания игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах;
          • консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.

            Полный текст соответствующего постановления Кабмина доступен по ссылке. В то же время в PlayCity отметили, что в Украине впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения. Это позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов, добавили в агентстве.

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что в Украине заблокировали 33 аккаунта в TikTok, которые незаконно рекламируют азартные игры. Еще 20 аккаунтов находятся на рассмотрении: общая аудитория заблокированных страниц составляет 365 тысяч пользователей.

            Евгений Устименко

            ОбществоТехнологии
            Кабинет Министров Украины
            Социальная сеть
            ТикТок
            Украина