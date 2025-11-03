Легальний iGaming уже сплатив 13,94 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року - Олександр Когут

Легальний iGaming уже сплатив 13,94 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року. Про це в ексклюзивному інтерв’ю виданню delo.ua розповів Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут, передає УНН.

За словами Когута, лише FAVBET за цей період перерахував до державного бюджету 6,4 млрд грн податків, залишаючись одним із найбільших платників у легальному сегменті iGaming.

За словами Когута, український легальний I-Gaming за кілька років перетворився на помітну галузь економіки: орієнтовна річна виручка "білого" сегмента — близько 59 млрд грн. Водночас тіньовий ринок становить від 37,72 до 66,53 млрд грн, а до 90% нелегальних онлайн-казино мають російське походження.

"Половина ринку – "біла", платить податки, а половина сьогодні в тіні", — наголошує Когут. За оцінками АУОГБ, через діяльність "чорних" операторів держава щороку недоотримує 17–19 млрд грн податків.

Якщо ж вивести цей сегмент з тіні, індустрія потенційно здатна давати бюджету додатково 30–40 млрд грн щороку.

Когут прямо пов’язує успіх деофшоризації із подальшими податковими надходженнями. Лише за дев’ять місяців 2025 року "біла" галузь сплатила 13,94 млрд грн, а за підсумками року АУОГБ прогнозує 18–19 млрд грн податків. При цьому 65% усіх платежів уже забезпечують члени Асоціації, і після приєднання нових компаній їхня частка може зрости до 75–80%.

Окремо президент АУОГБ зупиняється на FAVBET, навколо якої останні місяці точилися інформаційні атаки. "Якщо ви питаєте про цифри "Фавбету", то це не секрет: за 9 місяців цього року вони сплатили 6,4 млрд грн і вже оприлюднили ці цифри", — каже він, додаючи, що такий обсяг податків приблизно дорівнює річним бюджетам Миколаєва чи Вінниці й перевищує бюджети низки інших обласних центрів.

На цьому фоні Когут говорить про "сплановану інформаційну атаку" з боку тіньового ринку, зокрема пов’язаних з РФ онлайн-казино, які намагаються показати, що легальні оператори нібито не платять податки.

На його думку, це реакція "чорного" сегмента на перші реальні кроки з детінізації. "Перед тим, як читати ці "вкиди"… я рекомендую дивитися виключно на цифри — скільки галузь заплатила податків, скільки заплатили конкретні гравці. Цифри не брешуть", — підкреслює він.

Ключовим інструментом боротьби з нелегальними казино Когут вважає зміну підходів до блокування сайтів. Сьогодні процедура може тривати до десяти днів, і це, за його словами, надто довго як для ринку, де половина обороту перебуває в тіні.

Асоціація пропонує модель "миттєвого закриття" під крилом Мінцифри, з розширенням повноважень регулятора PlayCity та НКЕК і посиленням відповідальності інтернет-провайдерів за невчасне блокування.

Водночас президент АУОГБ визнає, що надмірний фіскальний та регуляторний тиск на "білих" операторів штовхає частину гравців у тінь. Він нагадує, що податкове навантаження на легальний гемблінг в Україні перевищує 28%, а норми законодавства часто суперечать одна одній — зокрема, щодо співвідношення податку на прибуток та GGR чи оподаткування виграшів гравців.

Окреслюючи майбутню архітектуру ринку, він застерігає від спокуси монополізувати або націоналізувати галузь, що неминуче створить "нову кормушку" для корупції.

Натомість Когут бачить модель конкурентного ринку з великою кількістю ліцензованих операторів, під контролем Мінцифри та з чіткою координацією державних органів у боротьбі з "чорним" сегментом.За його словами, рецепт успішного управління гральним ринком — це відсутність гіперопіки галузі та занадто великого податкового навантаження.

"Головне, що потрібно в Україні додатково, — це повага до бізнесу, повага до нашої галузі як великого платника податків. Не політичний хайп, а повага та чесність", — резюмує експерт.