Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года - Александр Когут

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
16:38 • 1300 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 7578 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 12094 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 12743 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 20331 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 14796 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14251 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28130 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33002 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29674 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 46233 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 34907 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41361 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 20561 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31379 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 1288 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 20320 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 17466 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31500 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41478 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Блогеры
Ким Кардашьян
Дональд Трамп
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Покровск
Крым
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 2904 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 13011 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 20667 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 28420 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 49586 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Сериал
Хранитель

Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года - Александр Когут

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Легальный iGaming уплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года, из которых 6,4 млрд грн поступило от FAVBET. Это свидетельствует о значительном вкладе отрасли в экономику, несмотря на теневой рынок, который составляет от 37,72 до 66,53 млрд грн.

Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года - Александр Когут

Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года. Об этом в эксклюзивном интервью delo.ua рассказал президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) Александр Когут, передает УНН.

По словам Когута, только компания FAVBET перечислила в государственный бюджет 6,4 млрд грн налогов за этот период, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков в легальном сегменте iGaming.

По словам Когута, за последние годы украинский легальный iGaming превратился в заметную отрасль экономики: ориентировочная годовая выручка "белого" сегмента составляет около 59 млрд грн. В то же время теневой рынок оценивается от 37,72 до 66,53 млрд грн, при этом до 90% нелегальных онлайн-казино имеют российское происхождение.

"Половина рынка — "белая", платит налоги, а половина сегодня находится в тени", — подчёркивает Когут. По оценкам АУОГБ, из-за деятельности "чёрных" операторов государство ежегодно недополучает 17–19 млрд грн налогов. Если вывести этот сегмент из тени, индустрия потенциально может приносить бюджету дополнительно 30–40 млрд грн ежегодно.

Когут напрямую связывает успех деофшоризации с дальнейшими налоговыми поступлениями. Только за девять месяцев 2025 года "белая" отрасль заплатила 13,94 млрд грн налогов, а по итогам года АУОГБ прогнозирует 18–19 млрд грн. При этом 65% всех платежей уже обеспечивают члены Ассоциации, и после присоединения новых компаний их доля может вырасти до 75–80%.

Отдельно президент АУОГБ остановился на компании FAVBET, вокруг которой в последние месяцы велись информационные атаки. "Если вы спрашиваете о цифрах "Фавбета" — это не секрет: за девять месяцев этого года они заплатили 6,4 млрд грн и уже обнародовали эти данные", — сказал он, добавив, что такой объём налогов примерно соответствует годовому бюджету Николаева или Винницы и превышает бюджеты ряда других областных центров.

На этом фоне Когут говорит о "спланированной информационной атаке" со стороны теневого рынка, в частности связанных с РФ онлайн-казино, которые пытаются показать, будто легальные операторы якобы не платят налоги. По его мнению, это реакция "чёрного" сегмента на первые реальные шаги по детенизации.

"Прежде чем верить этим "вбросам", я рекомендую смотреть исключительно на цифры — сколько отрасль заплатила налогов, сколько заплатили конкретные компании. Цифры не лгут", — подчёркивает он.

Ключевым инструментом борьбы с нелегальными казино Когут считает изменение подходов к блокировке сайтов. Сегодня процедура может длиться до десяти дней, что, по его словам, слишком долго для рынка, где половина оборота находится в тени.

Ассоциация предлагает модель "мгновенного закрытия" под эгидой Минцифры, с расширением полномочий регуляторов PlayCity и НКЭК и усилением ответственности интернет-провайдеров за несвоевременную блокировку.

В то же время президент АУОГБ признаёт, что чрезмерное налоговое и регуляторное давление на "белых" операторов толкает часть рынка обратно в тень. Он напоминает, что налоговая нагрузка на легальный гемблинг в Украине превышает 28%, а нормы законодательства часто противоречат друг другу — в частности, в части соотношения налога на прибыль и GGR или налогообложения выигрышей игроков.

Говоря о будущем архитектуре рынка, он предостерегает от соблазна монополизировать или национализировать отрасль, что неизбежно создаст "новую кормушку" для коррупции.

Вместо этого Когут видит модель конкурентного рынка с большим количеством лицензированных операторов под контролем Минцифры и чёткой координацией госорганов в борьбе с "чёрным" сегментом.

По его словам, рецепт успешного управления игорным рынком — отсутствие гиперопеки отрасли и чрезмерного налогового давления.

"Главное, что сегодня нужно Украине дополнительно, — это уважение к бизнесу, уважение к нашей отрасли как к крупному налогоплательщику. Не политический хайп, а уважение и честность", — подытожил эксперт.

Лилия Подоляк

Экономика
Государственный бюджет