Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года - Александр Когут

Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года. Об этом в эксклюзивном интервью delo.ua рассказал президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) Александр Когут, передает УНН.

По словам Когута, только компания FAVBET перечислила в государственный бюджет 6,4 млрд грн налогов за этот период, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков в легальном сегменте iGaming.

По словам Когута, за последние годы украинский легальный iGaming превратился в заметную отрасль экономики: ориентировочная годовая выручка "белого" сегмента составляет около 59 млрд грн. В то же время теневой рынок оценивается от 37,72 до 66,53 млрд грн, при этом до 90% нелегальных онлайн-казино имеют российское происхождение.

"Половина рынка — "белая", платит налоги, а половина сегодня находится в тени", — подчёркивает Когут. По оценкам АУОГБ, из-за деятельности "чёрных" операторов государство ежегодно недополучает 17–19 млрд грн налогов. Если вывести этот сегмент из тени, индустрия потенциально может приносить бюджету дополнительно 30–40 млрд грн ежегодно.

Когут напрямую связывает успех деофшоризации с дальнейшими налоговыми поступлениями. Только за девять месяцев 2025 года "белая" отрасль заплатила 13,94 млрд грн налогов, а по итогам года АУОГБ прогнозирует 18–19 млрд грн. При этом 65% всех платежей уже обеспечивают члены Ассоциации, и после присоединения новых компаний их доля может вырасти до 75–80%.

Отдельно президент АУОГБ остановился на компании FAVBET, вокруг которой в последние месяцы велись информационные атаки. "Если вы спрашиваете о цифрах "Фавбета" — это не секрет: за девять месяцев этого года они заплатили 6,4 млрд грн и уже обнародовали эти данные", — сказал он, добавив, что такой объём налогов примерно соответствует годовому бюджету Николаева или Винницы и превышает бюджеты ряда других областных центров.

На этом фоне Когут говорит о "спланированной информационной атаке" со стороны теневого рынка, в частности связанных с РФ онлайн-казино, которые пытаются показать, будто легальные операторы якобы не платят налоги. По его мнению, это реакция "чёрного" сегмента на первые реальные шаги по детенизации.

"Прежде чем верить этим "вбросам", я рекомендую смотреть исключительно на цифры — сколько отрасль заплатила налогов, сколько заплатили конкретные компании. Цифры не лгут", — подчёркивает он.

Ключевым инструментом борьбы с нелегальными казино Когут считает изменение подходов к блокировке сайтов. Сегодня процедура может длиться до десяти дней, что, по его словам, слишком долго для рынка, где половина оборота находится в тени.

Ассоциация предлагает модель "мгновенного закрытия" под эгидой Минцифры, с расширением полномочий регуляторов PlayCity и НКЭК и усилением ответственности интернет-провайдеров за несвоевременную блокировку.

В то же время президент АУОГБ признаёт, что чрезмерное налоговое и регуляторное давление на "белых" операторов толкает часть рынка обратно в тень. Он напоминает, что налоговая нагрузка на легальный гемблинг в Украине превышает 28%, а нормы законодательства часто противоречат друг другу — в частности, в части соотношения налога на прибыль и GGR или налогообложения выигрышей игроков.

Говоря о будущем архитектуре рынка, он предостерегает от соблазна монополизировать или национализировать отрасль, что неизбежно создаст "новую кормушку" для коррупции.

Вместо этого Когут видит модель конкурентного рынка с большим количеством лицензированных операторов под контролем Минцифры и чёткой координацией госорганов в борьбе с "чёрным" сегментом.

По его словам, рецепт успешного управления игорным рынком — отсутствие гиперопеки отрасли и чрезмерного налогового давления.

"Главное, что сегодня нужно Украине дополнительно, — это уважение к бизнесу, уважение к нашей отрасли как к крупному налогоплательщику. Не политический хайп, а уважение и честность", — подытожил эксперт.