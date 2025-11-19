PlayCity обратилось в БЭБ с требованием расследовать возможные незаконные азартные игры под видом государственных лотерей

Госагентство регулирования азартных игр PlayCity заявило, что государственные лотереи в Украине много лет работают без надлежащего контроля и могут незаконно организовывать азартные игры. По словам представителей PlayCity, сайты так называемых "государственных" лотерей заполнены слотами и беттингом, что, по их мнению, свидетельствует о возможных уголовных нарушениях, которые следует немедленно прекратить. Об этом PlayCity сообщает в Телеграм, пишет УНН.

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity сообщило, что уже направило официальное обращение в Бюро экономической безопасности с призывом расследовать деятельность лотерей и принять необходимые меры. Агентство отмечает, что отсутствие контроля приводит к огромным потерям для государственного бюджета.

Ситуация может измениться в ближайшее время: правительство будет рассматривать постановление о деятельности государственных лотерей. В PlayCity подчеркивают, что принятие документа является критически важным для "вывода рынка из серой зоны" и предотвращения многолетних нарушений, которые лишали страну миллиардных поступлений.

Как отмечает PlayCity, новое постановление впервые за 12 лет может установить четкие правила для лотерей, предоставить государству механизмы проверки операторов на связи с РФ и не допустить сомнительные компании на рынок. В то же время бюджет получит дополнительные средства, которые сегодня "утекают мимо государства в кошельки отдельных лиц и компаний".

