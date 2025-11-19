$42.150.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

PlayCity обратилось в БЭБ с требованием расследовать возможные незаконные азартные игры под видом государственных лотерей

Киев • УНН

 • 2348 просмотра

Госагентство PlayCity обратилось в БЭБ с требованием расследовать возможные незаконные азартные игры, проводимые под видом государственных лотерей. Это может привести к потерям для госбюджета и свидетельствует об уголовных нарушениях.

PlayCity обратилось в БЭБ с требованием расследовать возможные незаконные азартные игры под видом государственных лотерей

Госагентство регулирования азартных игр PlayCity заявило, что государственные лотереи в Украине много лет работают без надлежащего контроля и могут незаконно организовывать азартные игры. По словам представителей PlayCity, сайты так называемых "государственных" лотерей заполнены слотами и беттингом, что, по их мнению, свидетельствует о возможных уголовных нарушениях, которые следует немедленно прекратить. Об этом PlayCity сообщает в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity сообщило, что уже направило официальное обращение в Бюро экономической безопасности с призывом расследовать деятельность лотерей и принять необходимые меры. Агентство отмечает, что отсутствие контроля приводит к огромным потерям для государственного бюджета.

Легальный iGaming уже заплатил 13,94 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года - Александр Когут03.11.25, 17:46 • 2381 просмотр

Ситуация может измениться в ближайшее время: правительство будет рассматривать постановление о деятельности государственных лотерей. В PlayCity подчеркивают, что принятие документа является критически важным для "вывода рынка из серой зоны" и предотвращения многолетних нарушений, которые лишали страну миллиардных поступлений.

В Украине заблокировали еще 47 аккаунтов в TikTok за рекламу казино03.11.25, 18:04 • 2550 просмотров

Как отмечает PlayCity, новое постановление впервые за 12 лет может установить четкие правила для лотерей, предоставить государству механизмы проверки операторов на связи с РФ и не допустить сомнительные компании на рынок. В то же время бюджет получит дополнительные средства, которые сегодня "утекают мимо государства в кошельки отдельных лиц и компаний".

Кабмин утвердил новые правила для эффективного противодействия лудомании: что меняется для организаторов азартных игр30.10.25, 16:06 • 2844 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Украина