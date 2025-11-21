Південна Каліфорнія знову потерпає від потужних злив, що спричиняють повені та зсуви
Київ • УНН
Південна Каліфорнія знову потерпає від сильних злив, які спричинили раптові повені та ризик зсувів. Шторми принесли понад чотири норми опадів для Лос-Анджелеса з 13 листопада.
Південна Каліфорнія у США знову опинилася під сильними зливами: регіон накрили чергові дощі, що спричинили раптові повені та ризик зсувів після вже майже рекордного для листопада обсягу опадів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
У п’ятницю вранці Національна метеорологічна служба попередила жителів округів Лос-Анджелес і Оріндж про раптове затоплення вулиць, річок та можливі селеві потоки. У прибережному Гантінгтон-Біч вулиці місцями перетворилися на канали, а біля Калвер-Сіті кілька авто опинилися у паводковій воді ще до світанку.
Найсильніше опади зачепили зони від центру Лос-Анджелеса та Санта-Моніки до Мішн-В’єхо. До ранку частина води в Гантінгтон-Біч відступила, однак окремі квартали залишилися підтопленими після виходу з берегів місцевого ставка, що заблокувало припарковані машини.
Служба зазначає, що серія штормів, яка триває з 13 листопада, принесла опадів більш ніж у чотири рази більше за звичайну норму для Лос-Анджелеса в цей період.
