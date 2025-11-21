Южная Калифорния снова страдает от мощных ливней, вызывающих наводнения и оползни
Южная Калифорния снова страдает от сильных ливней, которые вызвали внезапные наводнения и риск оползней. Штормы принесли более четырех норм осадков для Лос-Анджелеса с 13 ноября.
Южная Калифорния в США снова оказалась под сильными ливнями: регион накрыли очередные дожди, вызвавшие внезапные наводнения и риск оползней после уже почти рекордного для ноября объема осадков. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
В пятницу утром Национальная метеорологическая служба предупредила жителей округов Лос-Анджелес и Ориндж о внезапном затоплении улиц, рек и возможных селевых потоках. В прибрежном Хантингтон-Бич улицы местами превратились в каналы, а возле Калвер-Сити несколько авто оказались в паводковой воде еще до рассвета.
Сильнее всего осадки затронули зоны от центра Лос-Анджелеса и Санта-Моники до Мишн-Вьехо. К утру часть воды в Хантингтон-Бич отступила, однако отдельные кварталы остались подтопленными после выхода из берегов местного пруда, что заблокировало припаркованные машины.
Служба отмечает, что серия штормов, которая длится с 13 ноября, принесла осадков более чем в четыре раза больше обычной нормы для Лос-Анджелеса в этот период.
