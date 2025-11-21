Южная Калифорния снова страдает от мощных ливней, вызывающих наводнения и оползни

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3602 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 13006 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18711 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21514 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20888 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25976 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16762 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17678 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16895 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36177 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17297 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18622 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25975 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36175 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17297 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32150 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46483 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48497 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61988 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Южная Калифорния снова страдает от мощных ливней, вызывающих наводнения и оползни

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

Южная Калифорния снова страдает от сильных ливней, которые вызвали внезапные наводнения и риск оползней. Штормы принесли более четырех норм осадков для Лос-Анджелеса с 13 ноября.

Южная Калифорния снова страдает от мощных ливней, вызывающих наводнения и оползни
Фото: АР

Южная Калифорния в США снова оказалась под сильными ливнями: регион накрыли очередные дожди, вызвавшие внезапные наводнения и риск оползней после уже почти рекордного для ноября объема осадков. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В пятницу утром Национальная метеорологическая служба предупредила жителей округов Лос-Анджелес и Ориндж о внезапном затоплении улиц, рек и возможных селевых потоках. В прибрежном Хантингтон-Бич улицы местами превратились в каналы, а возле Калвер-Сити несколько авто оказались в паводковой воде еще до рассвета.

Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии15.11.25, 20:49 • 7318 просмотров

Сильнее всего осадки затронули зоны от центра Лос-Анджелеса и Санта-Моники до Мишн-Вьехо. К утру часть воды в Хантингтон-Бич отступила, однако отдельные кварталы остались подтопленными после выхода из берегов местного пруда, что заблокировало припаркованные машины.

Служба отмечает, что серия штормов, которая длится с 13 ноября, принесла осадков более чем в четыре раза больше обычной нормы для Лос-Анджелеса в этот период.

Лос-Анджелес и Малибу готовятся к угрозе оползней из-за сильных дождей14.11.25, 19:37 • 3801 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Ассошиэйтед Пресс
Великобритания
Португалия
Лос-Анджелес