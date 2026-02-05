$43.170.02
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 5590 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 17521 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 42375 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23669 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24115 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20257 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13885 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13748 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19837 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
“Після війни буде інша армія”: Зеленський анонсував реформу ЗСУ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Одразу після підписання мирного договору Україна планує поетапно трансформувати ЗСУ чисельністю близько 800 тисяч у контрактну армію з добровільною службою та підвищеними виплатами для першої лінії за підтримки європейських партнерів

“Після війни буде інша армія”: Зеленський анонсував реформу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 5 лютого заявив, що після завершення війни держава готується до глибокого переформатування Збройних сил. Йдеться про поетапний перехід від мобілізаційної моделі до контрактної служби з конкурентним грошовим забезпеченням, у тому числі за підтримки європейських партнерів, передає УНН.

Деталі

За словами президента, Україна розглядає модель армії чисельністю близько 800 тисяч військових, яка після завершення бойових дій має трансформуватися з мобілізаційної у контрактну.

Ключовими принципами мають стати добровільність служби та фінансова мотивація для тих, хто вирішить залишитися в лавах ЗСУ

- наголосив Зеленський.

Окремо президент зупинився на питанні оплати праці. Він заявив, що поставив відповідні завдання новому міністру оборони, зокрема щодо напрацювання нової системи зарплат. За задумом, військовослужбовці на першій лінії повинні отримувати значно вищі виплати, і ця логіка має зберігатися навіть у разі припинення вогню.

Водночас Зеленський визнав, що реалізація контрактної моделі з такими параметрами потребуватиме значних фінансових ресурсів. Україна, за його словами, розраховує передусім на підтримку європейських партнерів, оскільки українська армія є важливою складовою безпеки Європи загалом.

Нагадаємо

Раніше Зеленський неодноразово підкреслював, що безпекові гарантії для України та довгострокова спроможність армії залишаються серед ключових пріоритетів держави на етапі після завершення активної фази війни.

Олександра Василенко

