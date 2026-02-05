“Після війни буде інша армія”: Зеленський анонсував реформу ЗСУ
Київ • УНН
Одразу після підписання мирного договору Україна планує поетапно трансформувати ЗСУ чисельністю близько 800 тисяч у контрактну армію з добровільною службою та підвищеними виплатами для першої лінії за підтримки європейських партнерів
Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 5 лютого заявив, що після завершення війни держава готується до глибокого переформатування Збройних сил. Йдеться про поетапний перехід від мобілізаційної моделі до контрактної служби з конкурентним грошовим забезпеченням, у тому числі за підтримки європейських партнерів, передає УНН.
Деталі
За словами президента, Україна розглядає модель армії чисельністю близько 800 тисяч військових, яка після завершення бойових дій має трансформуватися з мобілізаційної у контрактну.
Ключовими принципами мають стати добровільність служби та фінансова мотивація для тих, хто вирішить залишитися в лавах ЗСУ
Окремо президент зупинився на питанні оплати праці. Він заявив, що поставив відповідні завдання новому міністру оборони, зокрема щодо напрацювання нової системи зарплат. За задумом, військовослужбовці на першій лінії повинні отримувати значно вищі виплати, і ця логіка має зберігатися навіть у разі припинення вогню.
Водночас Зеленський визнав, що реалізація контрактної моделі з такими параметрами потребуватиме значних фінансових ресурсів. Україна, за його словами, розраховує передусім на підтримку європейських партнерів, оскільки українська армія є важливою складовою безпеки Європи загалом.
Нагадаємо
Раніше Зеленський неодноразово підкреслював, що безпекові гарантії для України та довгострокова спроможність армії залишаються серед ключових пріоритетів держави на етапі після завершення активної фази війни.