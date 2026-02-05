"После войны будет другая армия": Зеленский анонсировал реформу ВСУ

$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 172 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 1884 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 8754 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 19288 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 45469 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 24947 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 24786 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 20724 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 14011 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13817 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 28728 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 27429 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12915 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 18844 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 6704 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 172 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 45469 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 60928 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 90847 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 90800 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 6898 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 13091 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 35004 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 20032 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19600 просмотра
"После войны будет другая армия": Зеленский анонсировал реформу ВСУ

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Сразу после подписания мирного договора Украина планирует поэтапно трансформировать ВСУ численностью около 800 тысяч в контрактную армию с добровольной службой и повышенными выплатами для первой линии при поддержке европейских партнеров

"После войны будет другая армия": Зеленский анонсировал реформу ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 5 февраля заявил, что после завершения войны государство готовится к глубокому переформатированию Вооруженных сил. Речь идет о поэтапном переходе от мобилизационной модели к контрактной службе с конкурентным денежным обеспечением, в том числе при поддержке европейских партнеров, передает УНН.

Детали

По словам президента, Украина рассматривает модель армии численностью около 800 тысяч военных, которая после завершения боевых действий должна трансформироваться из мобилизационной в контрактную.

Ключевыми принципами должны стать добровольность службы и финансовая мотивация для тех, кто решит остаться в рядах ВСУ

- подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент остановился на вопросе оплаты труда. Он заявил, что поставил соответствующие задачи новому министру обороны, в частности по разработке новой системы зарплат. По замыслу, военнослужащие на первой линии должны получать значительно более высокие выплаты, и эта логика должна сохраняться даже в случае прекращения огня.

В то же время Зеленский признал, что реализация контрактной модели с такими параметрами потребует значительных финансовых ресурсов. Украина, по его словам, рассчитывает прежде всего на поддержку европейских партнеров, поскольку украинская армия является важной составляющей безопасности Европы в целом.

Напомним

Ранее Зеленский неоднократно подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины и долгосрочная способность армии остаются среди ключевых приоритетов государства на этапе после завершения активной фазы войны.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Европа
Владимир Зеленский
Украина