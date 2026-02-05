"После войны будет другая армия": Зеленский анонсировал реформу ВСУ
Киев • УНН
Сразу после подписания мирного договора Украина планирует поэтапно трансформировать ВСУ численностью около 800 тысяч в контрактную армию с добровольной службой и повышенными выплатами для первой линии при поддержке европейских партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 5 февраля заявил, что после завершения войны государство готовится к глубокому переформатированию Вооруженных сил. Речь идет о поэтапном переходе от мобилизационной модели к контрактной службе с конкурентным денежным обеспечением, в том числе при поддержке европейских партнеров, передает УНН.
Детали
По словам президента, Украина рассматривает модель армии численностью около 800 тысяч военных, которая после завершения боевых действий должна трансформироваться из мобилизационной в контрактную.
Ключевыми принципами должны стать добровольность службы и финансовая мотивация для тех, кто решит остаться в рядах ВСУ
Отдельно президент остановился на вопросе оплаты труда. Он заявил, что поставил соответствующие задачи новому министру обороны, в частности по разработке новой системы зарплат. По замыслу, военнослужащие на первой линии должны получать значительно более высокие выплаты, и эта логика должна сохраняться даже в случае прекращения огня.
В то же время Зеленский признал, что реализация контрактной модели с такими параметрами потребует значительных финансовых ресурсов. Украина, по его словам, рассчитывает прежде всего на поддержку европейских партнеров, поскольку украинская армия является важной составляющей безопасности Европы в целом.
Напомним
Ранее Зеленский неоднократно подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины и долгосрочная способность армии остаются среди ключевых приоритетов государства на этапе после завершения активной фазы войны.