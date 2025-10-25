Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на залізничному вокзалі в Овручі на Житомирщині, який забрав життя прикордонниці та двох цивільних. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Відкрито кримінальне провадження за п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України - повідомили в поліції Житомирщини.

Доповнення

Вчора, 24 жовтня, внаслідок підриву чоловіком людей на залізничному вокзалі в Овручі на Житомирщині відомо про 4 загиблих, 10 постраждалих, попередня кваліфікація події була за трьома статтями ККУ.

Підрив гранати на вокзалі на Житомирщині: поліція уточнила кількість постраждалих

Як повідомлялося, на залізничній станції "Овруч" на Житомирщині харків’янин під час перевірки документів підірвав вибуховий пристрій, загинула прикордонниця та двоє цивільних, сам підривник помер в кареті "швидкої". Серед поранених двоє працівників прикордонної служби.