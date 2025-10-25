Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на железнодорожном вокзале в Овруче Житомирской области, который унес жизни пограничницы и двух гражданских. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Открыто уголовное производство по п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины - сообщили в полиции Житомирщины.

Дополнение

Вчера, 24 октября, в результате подрыва мужчиной людей на железнодорожном вокзале в Овруче Житомирской области известно о 4 погибших, 10 пострадавших, предварительная квалификация события была по трем статьям УКУ.

Подрыв гранаты на вокзале в Житомирской области: полиция уточнила количество пострадавших

Как сообщалось, на железнодорожной станции "Овруч" в Житомирской области харьковчанин во время проверки документов подорвал взрывное устройство, погибла пограничница и двое гражданских, сам подрывник умер в карете "скорой". Среди раненых двое сотрудников пограничной службы.