Підозра і відсторонення з посади. Як слідчі у справі головного юриста НБУ можуть убезпечитись від звинувачень у необʼєктивності.

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58204 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116554 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155367 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125728 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117062 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117344 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147233 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75778 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84283 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183402 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46749 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 35217 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 33224 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32932 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30587 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155373 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147235 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183404 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520004 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8501 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35609 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35074 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37167 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60187 перегляди
Актуальне
Підозра і відсторонення з посади. Як слідчі у справі головного юриста НБУ можуть убезпечитись від звинувачень у необʼєктивності

Підозра і відсторонення з посади. Як слідчі у справі головного юриста НБУ можуть убезпечитись від звинувачень у необʼєктивності

Київ • УНН

 • 200373 перегляди

Підозра і відсторонення з посади. Як слідчі у справі головного юриста НБУ можуть убезпечитись від звинувачень у необʼєктивності.

Кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) Олександра Зими через ймовірне зловживання ним службовим становищем викликає резонанс як у фінансових колах, так і серед правозахисників. Наразі справу розслідує управління поліції у Печерському районі Києва. Вирішальним кроком стане вручення Зимі офіційного повідомлення про підозру, після чого слідчим зможуть подати до суду клопотання про його відсторонення з посади, що забезпечить неупереджене розслідування та зможе запобігти можливому впливу Зими на процес слідства, пише УНН.

Раніше ДБР підтвердило, що розслідує кримінальне провадження за ймовірне зловживання службовим положенням головним юристом НБУ Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ.  У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. 

Законодавство України передбачає, що після вручення повідомлення про підозру особі, яка обіймає керівну посаду та може впливати на перебіг розслідування, слідчі мають право звернутися до суду з проханням про тимчасове відсторонення цієї особи з посади. У випадку з Олександром Зимою, його посада головного юриста НБУ надає йому значний доступ до документів, інструментів та зв'язків, що може створювати ризик для об'єктивного розслідування.

Судова практика в Україні передбачає відсторонення підозрюваних у випадках, коли є ймовірність, що підозрюваний перешкоджатиме слідству, наприклад, через доступ до важливих документів або шляхом тиску на колег. Це є стандартною процедурою, що покликана забезпечити об’єктивність розслідування, а також захистити інтереси постраждалої сторони. Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає, що відсторонення від посади може бути застосоване судом як захід забезпечення на час досудового розслідування. Для цього прокурори або слідчі мають у суді обґрунтувати наявність ризиків, пов'язаних із продовженням роботи підозрюваного на відповідній посаді.

"КПК передбачає можливість таку, як заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі відсторонення від посади. Це здійснюється під час досудового розслідування, але у особи повинна бути безпосередньо вручена підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Після цього тільки можна відсторонити від посади за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, яке подається до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування", - зазначив у коментарі УНН адвокат Олександр Байдик.

За його словами, відсторонити з посади можна на строк до двох місяців, з метою, щоб підозрюваний не впливав на свідків, не знищив докази, які знаходяться в нього на роботі тощо. 

Варто зазначити, що співвласниця банку "Конкорд" Юлія Сосєдка неодноразово заявляла про можливі маніпуляції у справі, вказуючи на адміністративні ресурси, які можуть використовуватись для затягування процесу. Зокрема, ішлося про те, що слідчі Державного бюро розслідувань, які займалися справою Зими понад 4 місяці, не виконували рішення суду щодо визнання її потерпілою по справі, а потім взагалі передали кримінальне провадження проти головного юриста Нацбанку до поліції.

"Така поведінка слідчого органу свідчить про те, що хтось використовує адміністративний ресурс, щоб заблокувати розгляд справи по суті. Це підриває справедливість процесу і перешкоджає захисту моїх законних прав, що викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідства", - зазначила Юлія Сосєдка.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що правоохоронці не переслідуватимуть Зиму належним чином, адже він є людиною голови НБУ Андрія Пишного.

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив Шабовта.

Передача справи із ДБР до районного управління поліції може свідчити про спроби її затягування, вважає керуючий партнер GRACERS, адвокат Сергій Лисенко.

"Скидання справи в райвідділ - прямий спосіб сховати та поховати справу. І, на жаль, у більшості випадків їм це вдається", - зазначив Лисенко.

Тож, для того, аби уникнути будь-яких інсинуацій, слідчим поліції варто було б досягти відсторонення Зими з посади і забезпечити таким чином обʼєктивність розслідування.

Нагадаємо

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації
oshchadbankОщадбанк
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88