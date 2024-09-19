Підозра і відсторонення з посади. Як слідчі у справі головного юриста НБУ можуть убезпечитись від звинувачень у необʼєктивності.

Кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) Олександра Зими через ймовірне зловживання ним службовим становищем викликає резонанс як у фінансових колах, так і серед правозахисників. Наразі справу розслідує управління поліції у Печерському районі Києва. Вирішальним кроком стане вручення Зимі офіційного повідомлення про підозру, після чого слідчим зможуть подати до суду клопотання про його відсторонення з посади, що забезпечить неупереджене розслідування та зможе запобігти можливому впливу Зими на процес слідства, пише УНН.

Раніше ДБР підтвердило, що розслідує кримінальне провадження за ймовірне зловживання службовим положенням головним юристом НБУ Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Законодавство України передбачає, що після вручення повідомлення про підозру особі, яка обіймає керівну посаду та може впливати на перебіг розслідування, слідчі мають право звернутися до суду з проханням про тимчасове відсторонення цієї особи з посади. У випадку з Олександром Зимою, його посада головного юриста НБУ надає йому значний доступ до документів, інструментів та зв'язків, що може створювати ризик для об'єктивного розслідування.

Судова практика в Україні передбачає відсторонення підозрюваних у випадках, коли є ймовірність, що підозрюваний перешкоджатиме слідству, наприклад, через доступ до важливих документів або шляхом тиску на колег. Це є стандартною процедурою, що покликана забезпечити об’єктивність розслідування, а також захистити інтереси постраждалої сторони. Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає, що відсторонення від посади може бути застосоване судом як захід забезпечення на час досудового розслідування. Для цього прокурори або слідчі мають у суді обґрунтувати наявність ризиків, пов'язаних із продовженням роботи підозрюваного на відповідній посаді.

"КПК передбачає можливість таку, як заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі відсторонення від посади. Це здійснюється під час досудового розслідування, але у особи повинна бути безпосередньо вручена підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Після цього тільки можна відсторонити від посади за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, яке подається до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування", - зазначив у коментарі УНН адвокат Олександр Байдик.

За його словами, відсторонити з посади можна на строк до двох місяців, з метою, щоб підозрюваний не впливав на свідків, не знищив докази, які знаходяться в нього на роботі тощо.

Варто зазначити, що співвласниця банку "Конкорд" Юлія Сосєдка неодноразово заявляла про можливі маніпуляції у справі, вказуючи на адміністративні ресурси, які можуть використовуватись для затягування процесу. Зокрема, ішлося про те, що слідчі Державного бюро розслідувань, які займалися справою Зими понад 4 місяці, не виконували рішення суду щодо визнання її потерпілою по справі, а потім взагалі передали кримінальне провадження проти головного юриста Нацбанку до поліції.

"Така поведінка слідчого органу свідчить про те, що хтось використовує адміністративний ресурс, щоб заблокувати розгляд справи по суті. Це підриває справедливість процесу і перешкоджає захисту моїх законних прав, що викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідства", - зазначила Юлія Сосєдка.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що правоохоронці не переслідуватимуть Зиму належним чином, адже він є людиною голови НБУ Андрія Пишного.

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив Шабовта.

Передача справи із ДБР до районного управління поліції може свідчити про спроби її затягування, вважає керуючий партнер GRACERS, адвокат Сергій Лисенко.

"Скидання справи в райвідділ - прямий спосіб сховати та поховати справу. І, на жаль, у більшості випадків їм це вдається", - зазначив Лисенко.

Тож, для того, аби уникнути будь-яких інсинуацій, слідчим поліції варто було б досягти відсторонення Зими з посади і забезпечити таким чином обʼєктивність розслідування.

Нагадаємо

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.