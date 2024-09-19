Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности.

Уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы из-за вероятного злоупотребления им служебным положением вызывает резонанс как в финансовых кругах, так и среди правозащитников. Сейчас дело расследует управление полиции в Печерском районе Киева. Решающим шагом станет вручение Зиме официального уведомления о подозрении, после чего следователи смогут подать в суд ходатайство о его отстранении от должности, что обеспечит беспристрастное расследование и сможет предотвратить возможное влияние Зимы на процесс следствия, пишет УНН.

Ранее ГБР подтвердило, что расследует уголовное производство по вероятному злоупотреблению служебным положением главным юристом НБУ Зимой. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Законодательство Украины предусматривает, что после вручения уведомления о подозрении лицу, которое занимает руководящую должность и может влиять на ход расследования, следователи имеют право обратиться в суд с просьбой о временном отстранении этого лица от должности. В случае с Александром Зимой, его должность главного юриста НБУ предоставляет ему значительный доступ к документам, инструментам и связям, что может создавать риск для объективного расследования.

Судебная практика в Украине предусматривает отстранение подозреваемых в случаях, когда есть вероятность, что подозреваемый будет препятствовать следствию, например, через доступ к важным документам или путем давления на коллег. Это стандартная процедура, призванная обеспечить объективность расследования, а также защитить интересы пострадавшей стороны. Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает, что отстранение от должности может быть применено судом в качестве меры обеспечения на время досудебного расследования. Для этого прокуроры или следователи должны в суде обосновать наличие рисков, связанных с продолжением работы подозреваемого на соответствующей должности.

"УПК предусматривает возможность такую, как меры обеспечения уголовного производства, в том числе отстранение от должности. Это осуществляется во время досудебного расследования, но у лица должно быть непосредственно вручено подозрение в совершении уголовного правонарушения. После этого только можно отстранить от должности по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, которое подается к следственному судье по месту нахождения органа досудебного расследования", - отметил в комментарии УНН адвокат Александр Байдык.

По его словам, отстранить от должности можно на срок до двух месяцев, с целью, чтобы подозреваемый не влиял на свидетелей, не уничтожил доказательства, которые находятся у него на работе и тому подобное.

Стоит отметить, что совладелица банка "Конкорд" Юлия Соседка неоднократно заявляла о возможных манипуляциях в деле, указывая на административные ресурсы, которые могут использоваться для затягивания процесса. В частности, речь шла о том, что следователи Государственного бюро расследований, которые занимались делом Зимы более 4 месяцев, не выполняли решение суда о признании ее потерпевшей по делу, а потом вообще передали уголовное производство против главного юриста Нацбанка в полицию.

"Такое поведение следственного органа свидетельствует о том, что кто-то использует административный ресурс, чтобы заблокировать рассмотрение дела по существу. Это подрывает справедливость процесса и препятствует защите моих законных прав, что вызывает серьезные сомнения в объективности и беспристрастности следствия", - отметила Юлия Соседка.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что правоохранители не будут преследовать Зиму должным образом, ведь он является человеком главы НБУ Андрея Пышного.

"У нас НБУ возглавил человек, который был главой "Ощадбанка", который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований", - отметил Шабовта.

Передача дела из ГБР в районное управление полиции может свидетельствовать о попытках его затягивания, считает управляющий партнер GRACERS, адвокат Сергей Лысенко.

"Сброс дела в райотдел - прямой способ спрятать и похоронить дело. И, к сожалению, в большинстве случаев им это удается", - отметил Лысенко.

Поэтому, для того, чтобы избежать каких-либо инсинуаций, следователям полиции следовало бы добиться отстранения Зимы от должности и обеспечить таким образом объективность расследования.

Напомним

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.